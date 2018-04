"Cádiz necesita un empujón"

Emilio Corbacho, presidente de la Federación de Cádiz de la Construcción, no encuentra en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado lo que esperaba para "dar un empujón hacia arriba a la provincia". Según Corbacho, los cuatro principales ejes de infraestructuras han deparado tres malas noticias y sólo una buena a medias.

La principal decepción para él se encuentra en la tortura del nudo de Tres Caminos, la obra largo tiempo demandada que vuelve a aparecer en los Presupuestos del Estado con una raquítica asignación de poco más de dos millones de euros, cuando la obra en su totalidad está estimada en cerca de 80 millones, lo que hubiera sido oxígeno para las empresas de la provincia. "A este paso, a dos millones por año, la obra no se va a ver terminada en las dos próximas generaciones, que seguirán atascándose en ese embudo".

La autovía de la costa, la A-48, que debería unir algún día con una carretera de alta capacidad Vejer y Algeciras, sigue en el limbo, incluso con menos dotación que el año pasado. Corbacho es especialmente sensible con esta obra pública, que considera "vital para el desarrollo de la provincia. Las infraestructuras no se miden sólo por la riqueza que traen en el momento de su construcción sino por lo que suponen para el futuro y una autovía de esas características sería clave para el desarrollo de la provincia y de los proyectos conjuntos que pudieran tener las dos bahías. Si no hay infraestructura, no hay desarrollo".

En esas mismas claves se expresa cuando de lo que habla es del corredor ferroviario, una firme apuesta de la Confederación de Empresarios de Cádiz, que en días pasados organizó una convención en Los Barrios, que contó con el apoyo de la Asociación de Empresarios de Valencia y más de 400 empresarios, para agilizar el proyecto que tiene que unir por tren todo el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta Algeciras.

El último de esos cuatro ejes es la noticia buena a medias. Es la A-4 de Cádiz a Sevilla, con nada consignado para la provincia, pero sí con 18 millones en su tramo de Sevilla. "Ahí no me quejo, nos afecta y ya nos llegará".