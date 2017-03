El CSIF denuncia las condiciones laborales que tiene la Policía Local

El sindicato CSIF denuncia el "grave deterioro" que está sufriendo la Policía Local de Puerto Serrano desde comienzos del mes de febrero en cuanto a sus condiciones laborales y de conciliación familiar. La organización dice que el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Carrero, que ha asumido toda la jefatura estructural del cuerpo tras la marcha del subinspector jefe, está tomando "decisiones que perjudican a los agentes, de forma unilateral y sin contar con los sindicatos ni con el resto del equipo de Gobierno".

El CSIF explica que desde el 8 de febrero de este año, el alcalde ha modificado los cuadrantes de la plantilla, dejando, por imposición, sin uso el que se venía realizando durante más de ocho años. Del mismo modo, está obligando a los agentes que disfrutaban de sus vacaciones a su inmediata incorporación al servicio, con los perjuicios laborales que esto conlleva.

"No solo el cuadrante que impone no está consensuado con los sindicatos o trabajadores, sino que vulnera la legislación vigente sobre la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores. De esta manera se impide, por ejemplo, el cumplimiento de los convenios reguladores impuestos a los agentes por un juez sobre el horario para ver a sus hijos tras una separación, debido a que se obliga durante el mes en curso a trabajar todos los fines de semana y sin saber qué turnos se van a realizar los meses siguientes, al no tener el cuadrante anual definitivo", añade. Además, a lo largo de este tiempo, los representantes sindicales de CSIF han pedido en repetidas ocasiones poder reunirse con el alcalde para encontrar una solución a esta situación, sin conseguir siquiera una fecha para hacerlo. La plantilla de la Policía Local dice que sigue a la espera de cobrar cinco nóminas que se les debe desde hace años, y, al mismo tiempo, sufren unas instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad exigibles legalmente para un edificio de esta índole, como ya ha quedado demostrado.