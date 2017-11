El CFA ya está aquí

Navantia ha cumplido su parte. El Centro de Fabricación Avanzada provisional, ubicado en una de las naves del astillero de Puerto Real, es ya una realidad física. Como se fijó en los plazos, antes de fin de año la compañía pública ha culminado la obra de adecuación de una nave de 1.700 metros cuadrados que ahora la Junta de Andalucía tendrá que llenar con lo último en tecnología e I+D+i. La idea de Navantia es hacer entrega oficial de esta instalación a la Administración autonómica en los próximos días. Francisco Abad, el responsable de la empresa pública encargado de hacerlo realidad, explicó a este periódico que este centro "está alineado con la estrategia de Navantia del Astillero 4.0, que es la estrategia para la aplicación de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 a la construcción naval en sus buques, formando el astillero y el buque inteligentes. El astillero 4.0 es el camino de Navantia hacia la sostenibilidad competitiva".

En este centro, que estará en uso entre 3 y 5 años según los cálculos de Abad (hasta que se construya el CFA definitivo, que irá ubicado frente a Airbus Puerto Real), no sólo participa Navantia. También lo hará Airbus y otras empresas del entorno, además de la Universidad. Francisco Abad detalló que la aplicación que los astilleros dará a este centro, del que además sacará su beneficio, se basa en el uso de 12 tecnologías habilitadoras en la mejora de procesos, con el objetivo de "incrementar nuestra productividad y de esa forma ser más competitivos y sostenibles en el tiempo". Esa docena tecnológica son la realidad virtual y aumentada, plataforma digital, vehículos autónomos, nuevos materiales, impresión 3D, robótica, la nube, internet de las cosas, big data y analítica, ciberseguridad, inteligencia artificial, modelización y simulación. "Navantia -continúa Abad- tiene un ecosistema innovador, que se compone de la cátedra José Patiño, de la futura Unidad de Innovación Conjunta que estamos en proceso de solicitud (UCA), del futuro CFA y nuestra participación en el Clúster Marítimo Naval de Cádiz".

A comienzos de 2018 se construirán salas de reuniones auxiliares en el exterior del CFANavantia basa su estrategia 4.0 en 12 tecnologías de mejora del proceso productivo

La nave recién terminada en el astillero es la primera que se ve bajando por el puente Carranza en dirección a Puerto Real. Es completamente diáfana, y ya tiene acabado el sistema eléctrico y contraincendios, además de iluminación LED, varias oficinas, vestuarios y aseos. En ese espacio es donde se instalarán los nuevos equipos que tendrá que aplicar la Junta.

Pero, además de estas instalaciones ubicadas en el corazón de la unidad de negocio del astillero de Puerto Real, el objetivo de la compañía de construcción naval es completar este CFA provisional con una segunda fase donde se crearán instalaciones auxiliares: oficinas, salas de reuniones, de coworking, algo adicional a la nave ya finalizado. Este añadido se ubicará en el exterior y se prevé iniciar las obras a comienzos de 2018.

Navantia ya tiene claros cuáles serán los proyectos de I+D que aplicará en este Centro de Fabricación Avanzada. Uno de ellos es la implantación en sus procesos de soldadura láser híbrida para sustituir los métodos convencionales con soldadura de arco sumergido, para la unión de las planchas que después conforman los bloques del barco.

Además, tienen previsto realizar proyectos de robótica de soldadura portable y flexible, con dispositivos para soldar todas las uniones. También, proyectos de innovación en el uso de vehículos no tripulados para procesos de control dimensional e inspección en medio aéreo y acuático en el sector naval y offshore con el uso de drones y robots submarinos para inspección de cascos de los barcos o incluso de hélices. "No se ha hecho antes nada de esto. Ahora se usan drones, pero en el sector naval no se han utilizado de esta manera, no más allá de sacar una foto aérea. En producción, nunca", asegura Abad.

Una de las iniciativas estrella es la fabricación aditiva e impresión 3D de estructuras y equipamientos para el sector naval, tanto con polímeros (plástico) como para imprimir en metal.

David Laluz, miembro del equipo de I+D que dirige Abad, explica uno de los proyectos que comenzarán su andadura en el CFA. Se trata de una iniciativa que pretende implantar en la cadena de producción del astillero la tecnología de exoesqueleto. "Es una rama dentro de la robótica en la que se da asistencia al operario para que lleve a cabo trabajos que, o bien están por encima de las capacidades normales por el peso a levantar, o bien hay que mantener durante un tiempo elevado posturas forzadas, y eso repercute en lesiones, etc. Se va a trabajar en las dos posibilidades" asegura.

Francisco Abad asegura que el nuevo centro generará empleo, aunque el número dependerá de cada proyecto. Con una dilatada trayectoria dentro de Navantia, admite que "uno nunca se espera tener estas instalaciones dentro de la empresa, pero suponen una oportunidad de futuro para la empresa, el sector y la Bahía en su conjunto. Es una oportunidad de futuro introducir esas nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial en la que estamos y aplicarlas a nuestros procesos y buques para hacer una empresa y un sector de futuro".

Alberto González es el responsable de transformación digital de Navantia en la Bahía. Explica que ese proceso de digitalización "es una de las respuestas del 4.0. La idea es afrontar la factoría inteligente, conectada, del futuro para construir un buque. Todos los elementos del proceso que hacen falta tienen que estar conectados y extraer información, porque toda esa información que se adquiere no da valor añadido si no somos capaces después, con técnicas sofisticadas, sacar conocimientos que te ayudan a decidir. Así, hemos logrado varias iniciativas que no son más que llevar esa digitalización a los talleres, a las grúas, a todos los elementos que intervienen en la producción. En el CFA se resolverán algunos de esos problemas, otras están ya en proceso".