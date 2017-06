Bella e piccola Fiera di Verona

El vino, qué tiene el vino, que alegra las penas mías... 50 litros de manzanilla fueron el origen de una feria muy especial inspirada en la de Jerez. Una idea con mucho arte que cada vez tiene más 'enamorados'. La Asociación Cultural Italo-Española (ACIS) de Verona está compuesta por personas de diferentes ámbitos, muchas de ellas españolas, que aman la cultura de nuestro país. Hace dos años, la Oficina de Turismo de Milán le regaló a esta entidad 50 litros de manzanilla, así que decidieron organizar una fiesta para compartir este vino. A raíz de esta anécdota, nació la primera feria, a la que se apuntó numeroso público. Un exitazo que animó a continuar la propuesta con una segunda edición en 2016 y una tercera en 2017, celebrada días atrás.

Esta tercera edición, que ha durado tres días, la han visitado unas 1.500 personas. El pasado año participó el Ayuntamiento de Verona, que cedió al ACIS un espacio en el centro de la ciudad que es un antiguo arsenal militar austriaco. Para la última edición, la Asociación trató de que el Ayuntamiento de Jerez colaborara con la asistencia de algún representante, pero económicamente fue imposible, "aunque esperamos que en otra ocasión pueda ser ya que esta feria está inspirada en la de Jerez", cuenta María José León Soto, bailaora jerezana, miembro del ACIS y una de las impulsoras de esta iniciativa feriante.

Cada edición, la feria se va pareciendo un poquito más a la de Jerez. Este año ha habido hasta un desfile de caballos, con enganches incluidos, que se pasearon por la ciudad y también por el 'recinto ferial'. No hay casetas, de momento, pero sí hay un tablao para el baile, con música, claro, cursos de sevillanas y flamenco. Y fuera del recinto, al aire libre, durante el día, los visitantes pueden disfrutar de la comida española más tradicional en un stand del restaurante 'La Zarzamora', con tapas y bebidas típicas de la feria. Una feria en la que tampoco faltó la ceremonia del alumbrado con la iluminación de una de las puertas de la parte histórica de Verona. Una cita en la que cada vez participan más entidades, como la Embajada de Roma y la Oficina de Turismo que aportó productos promocionales de Andalucía.

La bailaora jerezana María José León Soto vive en Verona desde hace 20 años, donde se quedó por amor tras llegar con una compañía para interpretar 'Carmen' en l'Arena de Verona durante tres meses. Tiene dos hijos e imparte clases de flamenco en la ciudad y en otras localidades cercanas. Además, organiza actividades en Jerez, como unas clases que va a ofrecer en julio junto a Andrés Peña y Pilar Ogalla a un grupo de italianos. "Lo que me interesa es llevar gente a mi tierra para que la vivan y la conozcan. Y a la Feria del Caballo también he llevado a grupos. Incluso hay gente que se ha comprado casa en Jerez. Hago, como se diría, de puente". Reconoce que echa "muchísimo de menos Jerez y deseo cada día volver, pero por ahora es complicado. Al menos, cuando no puedo ir yo, me traigo un poco de Jerez a Verona con esta feria". Dice que este Feria de Verona "cada año va a más. Viene gente no sólo de la ciudad, sino de Milán, Bolonia, Venecia..., de muchos sitios. Y también acuden españoles que llevan años viviendo aquí, así como estudiantes. Para el año próximo esperamos poder hacer una feria más grande, con casetas, para darle así la forma, poco a poco, de lo que es realmente una feria".