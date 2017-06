Belizón será el nuevo delegado del Gobierno andaluz en Cádiz

El hasta ahora delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, es la persona elegida para dirigir la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia. El político chiclanero relevará en el cargo a Fernando López Gil, que hoy será nombrado nuevo viceconsejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica de la Junta.

Sin descartar los giros imprevistos de última hora tan habituales en los nombramientos de la Junta, ayer se daba por hecho que las designaciones de López Gil y de Belizón -ambos avalados por el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios- quedarán confirmads hoy en la primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno conformado tras los cambios de consejero aplicados por Susana Díaz a finales de la semana pasada.

Ambas designaciones serán ratificadas hoy y no se descarta que haya más cambios

Si se ratifica este nombramiento, López Gil dejará la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz tras cinco años en el cargo. Aunque nació en 1973, López Gil se crió desde pequeño en San Fernando. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y ha sido concejal en San Fernando (2003- 2012) y diputado provincial (2011-2012) antes de recalar en la Junta. Ahora pasará a tener su puesto de trabajo en el Palacio de San Telmo, en Sevilla.

Belizón, por su parte, llegó a la Delegación Territorial de Educación en agosto de 2015 tras una década alejado de la política. Nacido en 1962, es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Sevilla y profesor de Secundaria desde 1989. Fue concejal en el Ayuntamiento de Chiclana desde 1995 y hasta 2003, asumiendo la Delegación de Urbanismo. Después dirigió el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Poeta García Gutiérrez de Chiclana y antes de ser concejal hizo lo propio en el IES Sainz de Andino de Alcalá de los Gazules. Fue Manuel Jiménez Barrios, su amigo y ex compañero de grupo municipal socialista, quien hace dos años le convenció para volver a la primera línea de la política.

Los ascensos de López Gil y de Belizón dejan una vacante al frente de la Delegacón de Educación que podría ser cubierta hoy mismo, aunque anoche esto no se daba por seguro. Algunas fuentes socialistas vaticinaban ayer incluso que el área de Educación recaería en otro de los delegados que la Junta tiene ahora en Cádiz, con lo que la vacante sería otra. Pero este dato no tenía ayer confirmación alguna. Es más, no se descartaba que los cambios restantes se cierren dentro de una semana.