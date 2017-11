"Cuando empezó a llover con fuerza mi mujer me pidió que me acostara, pero le dije que no. Intuí que se podía liar gorda. Y al final acerté. Me dio el tiempo justo a sacar el coche y colocarlo en lugar seguro". A partir de ahí "amarré coches a barandillas para que no se los llevara la corriente. Fue una locura. En apenas unos minutos el agua, de llegarte a las rodillas ya te alcanzaba la cintura". Cristóbal, en este caso, es un vecino que lo contempló y, pese a no sufrirlo, lo padeció todo. "Esto fue un drama en toda regla. Y además en un ver y no ver. Cuando vino la alcaldesa me encaré con ella y le dije que las alcantarillas estaban sucias. Me dijo que las habían limpiado hacía dos semanas y le dije que era mentira. Porque era mentira. Todo aquello acabó con mujeres llorando, hombres que se comían la impotencia... Fue un desastre. Cuando el agua empezó a bajar, esto se convirtió en el paraíso de las grúas".