La Base de Rota, entre el "beneficio" al entorno y la "inmunidad" de EEUU

"Aquí en la Base de Rota, un americano puede llegar a atentar contra tu integridad moral, insultarte, y no le pasa nada y ellos lo saben. Eso se llama inmunidad". Esta fue una de las muchas frases contundentes pronunciadas ayer en Madrid por Rafael Chacón, secretario del comité de establecimiento del Personal Laboral Local (PLL), en la comisión de Defensa del Congreso. Allí, delante de los portavoces de los grupos políticos que la forman (todos gaditanos salvo uno, del grupo mixto), Chacón fue desgranando el día a día de unos trabajadores que, como dijo, "no tienen derecho a negociar un convenio colectivo", entre otras limitaciones.

Perplejos, los diputados de Podemos (Juan Antonio Delgado), del PSOE (Miriam Alconchel), de Ciudadanos (Javier Cano), del PP (Alfonso Candón) y del grupo mixto (Carlos Salvador), fueron escuchando todas y cada una de las reprimendas de Chacón. El representante el comité sólo pedía que el conjunto de los trabajadores de la Base, contratados por el Ministerio de Defensa "pero es EEUU quien nos paga", tenga los mismos derechos laborales que quienes lo hacen para otros ministerios españoles.

"La Constitución garantiza el derecho de la negociación colectiva y no se pueden publicar leyes que limiten ese derecho, pero los trabajadores españoles de la Base de Rota no tienen ese derecho", aseguró. Y fue a más. Aseguró que no se está cumpliendo el acuerdo bilateral entre España y EEUU según el cual, debería haber un 70% de trabajadores españoles y un 30% de americanos. "Esto no es cierto y alguien engaña o miente cuando dice que se cumple porque en la Base hay 500 americanos civiles; con esta cifra, los trabajadores españoles deberían ser 1.176, pero son poco más de 900. Dicho de otro modo, o sobran americanos o faltan españoles".

Rafael Chacón quiso mostrar la situación por la que pasan estos trabajadores haciendo referencia a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), publicada por este periódico, en la que se declaraba nulo el despido de un trabajador español y obligaba a su readmisión. Sin embargo, ésta no se produjo. "Les da igual lo que digan las sentencias, se me cae la cara de vergüenza", añadió.

Todas estas críticas fueron apoyadas por los portavoces de la comisión. Incluso, como la socialista Alconchel o el diputado de Podemos, Juan Antonio Delgado, recordaron las insistentes propuestas llevadas al Congreso para que esta situación se recondujera, sin resultado.

La pelota quedaba en el tejado del diputado popular. Alfonso Candón comenzó por aclarar que "estamos encantados de recibir este tema en la comisión de Defensa, pero la competencia es de Exteriores". Y, a continuación, se detuvo en reseñar la importancia que la Base tiene para el municipio de Rota y todo su entorno, por los beneficios en materia económica y de empleo que generan. Incluso, reprochó a la oposición "que vengan a defender a los trabajadores de la Base y después apoyen manifestaciones que piden su cierre".

Por ello, el popular pidió a todos los portavoces "trabajar juntos como se ha hecho en el Ayuntamiento de Rota, donde todos por unanimidad votaron a favor del mantenimiento del empleo, y no que en el Congreso cada uno va a lo suyo".

Por último, Candón quiso responder a la crítica del representante sindical del PLL en referencia a la sentencia de despido. El diputado del PP aseguró que "el Ministerio de Defensa le ha respondido que lo readmite en otro lugar con las mismas condiciones en las que fue despedido, eso o bien la indemnización". Eso sí, no dijo nada acerca de las críticas sobre "los incumplimientos" del acuerdo bilateral.

Desde Podemos, su portavoz, Juan Antonio Delgado, sí propuso la creación de una comisión conjunta de todos los partidos para conservar el empleo de trabajadores españoles en la Base. Miriam Alconchel (PSOE) criticó además al Gobierno "por hacer caso omiso a sentencias judiciales a favor de trabajadores españoles".

Javier Cano (Ciudadanos), que comenzó por reconocer que nunca antes había abordado este tema con el representante de los trabajadores, sí quiso saber "qué ha hecho el Gobierno" para solucionar todos los asuntos plasmados ayer. Y pidió que todos los partidos políticos lleguen al "consenso" porque "las opiniones sobre la Base Naval, el futuro y la presencia de EEUU pueden dar pie a enfrentamientos".