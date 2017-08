Bandera a cuadros para las obras del circuito la semana que viene

El circuito de Jerez está prácticamente preparado para comenzar una nueva temporada. El trazado jerezano está inédito después de que se haya llevado a cabo una repavimentación del asfalto, el fresado y colocación de nuevos pianos y zonas de escape y se hayan producido otras mejoras en las instalaciones. Solo faltan los últimos detalles para que las obras vean la bandera a cuadros y el semáforo se ponga en verde para que continúen las competiciones al más alto nivel.

Las obras que se están realizando culminarán la próxima semana. Es decir, dos semanas antes de lo estipulado a priori terminarán unas reformas destinadas, según el proyecto, a la repavimentación del asfalto; colocación de los pianos a la altura del mismo como consecuencia de lo anterior; el reasfaltado del pit-lane; nivelación y extendido de la grava; extendido, nivelación y plantación de césped en bermas vegetales; y la repavimentación de los caminos auxiliares y obras de señalización. El presupuesto de la obra ascendía a un montante de 998.438 euros.

El proyecto sigue las directrices marcadas por la FIM y ha costado casi un millón de euros

La mayor parte del mismo estaba destinada a la repavimentación del trazado. La obra comenzó por derribar los pianos anteriores y derramar nuevo asfalto sobre el pit-lane y las diferentes vías de servicio para posteriormente proceder a lo más importante: asfaltar toda la pista.

Estos trabajos culminaron a finales del mes de julio y tuvieron una duración cercana a las dos semanas. El piloto José Luis Cardoso fue el encargado de realizar las vueltas de reconocimiento en una moto de 1.000 centímetros cúbicos para dar fe del buen trabajo realizado. "Está como una alfombra", dijo ayer el sevillano, dejando claro que la pista está lista para que sea utilizada durante el mes de septiembre por los pilotos del FIM-CEV Repsol.

No obstante, no será hasta la llegada de las Superbikes cuando Jerez pase su primer examen. Entonces las motos de gran cilindrada rodarán con mayor intensidad sobre una pista prácticamente nueva, que tendrá que demostrar que no se suelta ningún material con motivo de la fricción de los neumáticos.

Cabe resaltar que, como es sabido por todos, la gran cita es el Gran Premio de MotoGP, que en 2018 se celebrará durante el primer fin de semana de mayo. Así que, aunque se pasen los diferentes controles de seguridad y todo esté certificado, son los pilotos que participan en dicha prueba los que tendrán la última palabra acerca del estado del nuevo trazado. Lo mirarán con lupa. Si pudiera haber problemas con la valoración que estos realicen, según las fuentes consultadas por este diario, "no los habrá, porque la pista está perfecta. En cuanto bajen los tiempos nadie se quejará". La importancia que le dan los pilotos al pavimento es tal que ayer, en la rueda de prensa previa al GP de Inglaterra, hicieron hincapié en que si el circuito de Silverstone quiere quedarse en el Mundial "debe reasfaltarse".

La valoración que se realiza en los trazados se centra, además de en los grandes aspectos de seguridad exigibles por la FIM, en tres puntos básicos: adherencia, homogeneidad y drenaje. Con el trazado nuevo, la adherencia está asegurada; Cardoso asegura que no existen baches sobre la pista y que se han solucionado algunos problemas que había anteriormente; y el drenaje habrá que esperar a las primeras lluvias para catalogarlo, aunque se ha reforzado y no es un problema para una pista que cuenta con las condiciones meteorológicas de Andalucía -según la web del circuito, más de 3.200 horas de sol al año-.

Los obreros que se encuentran aún en el circuito están terminando de repavimentar el suelo del pit-lane -no la parte por la que los pilotos acceden a la pista y vuelven de ella, sino la más cercana a los boxes-. Además, se está colocando la grava a la altura de la nueva pista y terminando de pintar los escapes de pista construidos por seguridad. Estos lucirán de verde el próximo año, suponiendo una gran mejora para los pilotos. Por último, los operarios también están llevando a cabo el pintado de los pianos. Es necesario recordar que estos elementos de seguridad fueron destruidos antes de que el nuevo asfalto estuviera sobre la pista para ser construidos de nuevo a la altura del trazado a estrenar, tal y como exige la Federación Internacional de Motociclismo.

Contando los centímetros que ha ganado la pista con las repavimentaciones sufridas, cabe resaltar que se ha vertido nuevo asfalto sobre la misma hasta en 7 ocasiones. En cada una de estas reformas se aumenta la altura en unos cuatro centímetros, por lo que se ha podido subir el suelo desde la primera unos 28 centímetros.

Así, para la próxima semana se espera que estén listos todos los trabajos. Solo faltan los últimos detalles para la puesta a punto del trazado de la aún Capital Mundial del Motociclismo, que como cada año albergará multitud de pruebas durante la temporada.