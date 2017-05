"Bahía Sur se veía como una salida"

Bahía Sur fue el primero. El primer gran centro comercial que se construyó en Andalucía, la primera gran superficie y también el primer proyecto faraónico que tomó forma en un municipio. Abrió sus puertas el 11 de mayo de 1992 en un acto de inauguración sin precedentes al que asistieron más de 20.000 personas. Fue un punto de inflexión que marcó un antes y un después. Ahí -ese día- empezaron a cambiar las pautas de consumo de los ciudadanos.

En apenas unos días, el centro comercial de San Fernando cumplirá 25 años. Y lo hará exhibiendo de nuevo su buena salud. Porque el paso del tiempo -y la apertura de otros centros comerciales de relevancia en las localidades del entorno- parece que no le han afectado demasiado. Las instalaciones de Caño Herrera, justo al lado de la nueva estación de tren, continúan recibiendo millones de visitas al año y siguen siendo un referente.

Antonio Moreno Olmedo fue el alcalde de Bahía Sur. El que recondujo el proyecto inicial que había sobre la mesa cuando en agosto de 1989 llegó a la Alcaldía, el que amplió sus miras y señaló el sitio en el que se levantaría el complejo, el que puso la primera piedra -que en realidad fue una palmera- y el que lidió con las protestas de ecologistas y comerciantes, con el rechazo de los partidos de la oposición. Fue también el alcalde que consiguió la mayoría absoluta en las urnas una vez arrancadas las obras y el que, años más tarde, tuvo que hacer frente a las sentencias judiciales que fueron llegando paulatinamente y que en 1997 declararon ilegal el centro comercial por no ajustarse al ordenamiento urbanístico vigente. Aquello, aunque se prolongó en el tiempo hasta hace apenas una década, se terminó arreglando con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y con varios acuerdos económicos entre el Ayuntamiento y las partes demandantes. En realidad, poco afectó toda esta historia a la dinámica cada vez mayor de un centro comercial que no tardó en convertirse en una realidad totalmente consolidada.

Hoy, 25 años después la apertura, Moreno no puede sino mostrar su orgullo al haber impulsado el proyecto de este centro comercial que hoy da trabajo a un millar de personas y que es constituye todo un referente comercial para La Isla. "Aquí sigue viniendo muchísima gente de fuera a comprar de fuera", apunta. "Salta a la vista lo que se ha conseguido con Bahía Sur", advierte. Y no es que fuera un visionario allá a finales de los años 90 cuando no existían los centros comerciales, admite. "Pero siempre pensé que iba a ser algo muy bueno para San Fernando". Sobre todo, apunta, porque en La Isla ya se notaba que los tiempos iban cambiando, empezaban a desaparecer instalaciones militares y la construcción naval no era, ni de lejos, lo que fue en su día. "Desde el Ayuntamiento teníamos que pensar qué íbamos a hacer, que la ciudad necesitaba alternativas distintas", reconoce. "Se veía como una salida".

El proyecto, eso sí, existía desde tiempo antes. "Se llamaba Parque Bahía y en principio se quería construir en la salina Tres Amigos. Cuando en 1989 presentamos la moción de censura, antes de ser alcalde incluso, vinieron a verme los promotores (la sociedad llamada Parques Urbanos). Querían saber qué pensabamos nosotros. Personalmente, les dije que tenía mucho interés en que se crearan puestos de trabajo en mi pueblo, que se creara una industria" . Luego -explica el ex alcalde- tuvo que cambiarse el lugar que se había escogido inicialmente. "Y optamos por Caño Herrera porque era una zona que no estaba dentro del Parque Natural y porque en principio vimos que era la que menos pegas podía darnos", recuerda.

El 11 de mayo de 1992, el día de la inauguración, es, desde luego, una señalada fecha del calendario que no olvida. "No se me olvidan las caras de satisfacción de la gente que asistió", señala. Y recuerda que Bahía Sur trajo consigo también el hotel más grande que jamás se había construido en San Fernando y unas modernas instalaciones deportivas municipales que hoy utilizan cientos de personas. "Bahía Sur era un dinamismo nuevo, una apuesta por ese nuevo futuro de la ciudad", afirma.