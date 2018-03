El Ayuntamiento pedirá el traslado de la subestación del Paseo Andalucía

Con un minuto de silencio en memoria de la ex concejala del PP, Margarita Cossi, recientemente fallecida, arrancaba ayer la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, en la que se aprobaron todas las propuestas del orden del día. En primer lugar, como asunto de urgencia, tomó posesión del cargo el edil de Sí se puede José Antonio Montilla, ocupando el escaño que dejó el edil no adscrito (ex concejal de Podemos) Andrés Rodríguez.

El pleno dio ayer su respaldo unánime a las demandas de la plataforma '45 sin Despidos', que solicita al Ministerio de Defensa que suprima la Ley que establece que los soldados que no consigan una plaza permanente como militar de carrera a los 45 años deberán abandonar su relación laboral con Defensa. También por unanimidad se aprobó el apoyo a la creación en Andalucía de un centro especializado en ciencias culinarias, que proponía el PA a través de Andalucía por sí (AxSí).

Con un debate más intenso, pero también por unanimidad, se aprobó otra moción andalucista en la que proponían al Ayuntamiento que iniciase los trámites oportunos para solicitar a Adif el traslado o soterramiento de la subestación eléctrica situada en el Paseo de Andalucía y que, haciendo valer el principio de precaución, no se otorguen más licencias en las parcelas cercanas a la misma hasta conocer si existe o no peligro para la salud. El equipo de gobierno de Sí se puede y Equo, pese a que apoyó la iniciativa, recordó al grupo proponente (Partido Andalucista) que las parcelas aledañas tienen uso comercial y residencial porque así se recoge en el Plan General que ellos respaldaron en su día, y recordaron que tuvieron la ocasión de solicitar a Adif el soterramiento de la subestación durante la obra del soterramiento. "No sólo no se hizo, sino que, además, se llegó a colocar una pista deportiva junto a ella, que hemos tenido que eliminar a petición de la Subdelegación del Gobierno", apuntó Antonio Villalpando, concejal de Urbanismo. Sobre este asunto el alcalde añadió que ya se habían mantenido contactos con Adif sobre este asunto y que "se volverá a pedir en virtud de este acuerdo, pese a que ya nos han adelantado que no hay mucho intención de hacerlo, por el momento".

Unánime fue también el apoyo a la moción de Izquierda Unida en la que solicitaron al pleno apoyo a las iniciativas promovidas por la comisión estatal encargada de la conmemoración del centenario del nacimiento de Marcelino Camacho, así como que se inicien los trámites para que una calle o plaza de la ciudad lleve su nombre.

También salieron adelante dos propuestas relativas al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una de ellas la presentó el PSOE, solicitando el apoyo del Ayuntamiento al paro de dos horas convocado por los sindicatos mayoritarios, que también se incluía en otra propuesta que presentaron Izquierda Unida y Sí se puede, tras consensuarla con el café feminista de Puerto Real.

Además de estos asuntos, fuera del orden del día, el presidente del Puerto Real C.F., Antonio Bojórquez, acudió a la sesión para solicitar al plenario una solución definitiva para la entidad y anunciar que tomará medidas legales contra la empresa pública EPSUVI por el incumplimiento del convenio vigente.