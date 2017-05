El Ayuntamiento reclamará en Madrid tras quedar fuera de la Edusi

El alcalde de Barbate, Miguel Molina (PA), ha lamentado que su municipio, junto con Vejer y Tarifa, se haya quedado fuera de la segunda convocatoria de los fondos de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). Su proyecto fue abanderado por la Diputación, pero ha sido rechazado por el Gobierno central al no obtener la puntuación que precisaba para que la Unión Europea aportara el 80 por ciento de los fondos necesarios para hacer realidad su contenido, "valorado en unos 15 millones de euros".

Ante este panorama, el regidor barbateño ha adelantado que acudirá a Madrid junto con representantes de la Diputación para ver la puntuación obtenida, la cual pretende recurrir ya que en su opinión, "el hecho de no haberla conseguido no significa que no hayan aceptado los proyectos que ha presentado Barbate tirando de Vejer y Tarifa".

Según estima Miguel Molina, "la puntuación ha sido inferior al resto de proyectos que se han presentado", por ello quiere ver "cuáles son esas puntuaciones y, evidentemente, aparte de recurrir esta segunda convocatoria" adelantó que "ya estamos muy avanzados para la tercera, para la que hay más cantidad de dinero y de la que no vamos a desistir en el empeño de poder conseguir esos proyectos que son bastante importantes".

Los municipios jandeños junto a Tarifa presentaban un proyecto de mejora del transporte urbano, así como una apuesta por el fomento del reciclaje con un presupuesto que implicaba una inversión de 12,5 millones de euros, que serían sufragados entre Europa y la Diputación de Cádiz.