El Ayuntamiento salda la deuda que mantenía con empleados temporales

El Ayuntamiento de Bornos ha pagado la totalidad de la deuda que mantenía con trabajadores temporales que habían realizado sus funciones en la entidad local. Algunas de las nóminas tenían una antigüedad de seis años.

Estos trabajos se habían realizado en el período comprendido entre 2009 y junio de 2015, antes de que IU asumiera el gobierno local.

En cuanto a las cuantías abonadas, los mayores importes corresponden a los años 2010, por el que la institución municipal adeudaba 7.150 euros. También del año 2011 se debían 8.000 euros y por el primer semestre de 2015 más de 16.000 euros.

Raúl Sánchez, concejal de Hacienda, ha explicado que "el pago de las nóminas a los trabajadores temporales ha sido posible gracias a la comprensión de los mismos y al plan de pagos que elaboramos, vinculado con una reducción de los gastos superfluos para priorizar lo verdaderamente importante". El Ayuntamiento afirma que desde junio de 2015 los trabajadores que han realizado sus funciones con carácter temporal han recibido el pago de su nómina a los pocos días de finalizar, sin que se haya aumentado el montante de la deuda.

Debido a que muchas de las deudas eran antiguas, el Ayuntamiento no tenía los datos de contacto y número de cuenta de los temporales a los que no se les había abonado la nómina. Por ello, se ha realizado un intenso trabajo para la recopilación de esa información, llegando a personas que incluso habían olvidado que la entidad local no había satisfecho su salario.