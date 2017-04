El Ayuntamiento desmantela las pistas del Paseo de Andalucía

La Brigada de Mantenimiento del Ayuntamiento ha desmontado la pista deportiva que existía en el Paseo de Andalucía, retirando el cerramiento, las redes, las porterías y las canastas de baloncesto, debido al riesgo que supone para los jóvenes que la utilizan a diario.

El responsable municipal de Urbanismo, Antonio Villalpando, alertó del peligro hace unos meses alegando que "las prisas del Partido Andalucista por inaugurar el soterramiento habían llevado a ubicar una pista deportiva en un lugar a todas luces equivocado, junto a una subestación eléctrica y además sin contar con el permiso de la propiedad de ésta, que es Adif".

Fue entonces, tras la solicitud de cierre por Subdelegación del Gobierno, cuando se adoptó la decisión de clausurarla, a la vez que se solicitaba a Adif que elevara el muro de protección para impedir el acceso de los usuarios de las pistas a la subestación para intentar recuperar las pelotas que llegaban a la infraestructura eléctrica.

Como quiera que Adif no ha contestado a la petición del Ayuntamiento y las medidas cautelares no han servido para acabar con el peligro, ya que no se respeta la prohibición de usar las pistas, el responsable municipal dio instrucciones para el desmontaje de las mismas.

"La intención -según ha expresado Villalpando- es que se ubiquen en un lugar alternativo, en terreno municipal y sin riesgo alguno. Estamos estudiando la mejor ubicación para la práctica deportiva".