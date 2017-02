El Ayuntamiento de Jerez exige a Defensa que devuelva Sementales

El gobierno local de Jerez, del PSOE, quiere que el Depósito de Sementales vuelva a ser propiedad de la ciudad sin coste alguno para las arcas municipales. Así lo dejó claro ayer la alcaldesa, Mamen Sánchez, que acompañada por el delegado de Urbanismo Francisco Camas, explicó que existe una escritura pública -fechada en julio de 1941- que "demuestra que el Ayuntamiento es el propietario de los terrenos del Depósito de Sementales y que fueron cedidos temporalmente al Ministerio del Ejército del Aire para uso de cría caballar, revirtiendo, según dicha escritura, al Ayuntamiento una vez finalizado el uso para el que fueron cedidos".

Sánchez detalló que en una reunión celebrada en Madrid con el director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Eduardo Zamarripa, se le informó de la existencia de esta escritura y que, por tanto, "el gobierno municipal entiende que el Ayuntamiento no debe pagar por esos terrenos sino que tienen que ser devueltos al Consistorio toda vez que el uso para el que fueron cedidos en los años 40 hace tiempo que ha finalizado".

Mamen Sánchez no descarta acudir a los tribunales para recuperar la parcela

"Entendemos que no tenemos que pagar por esos terrenos y esperamos que el Ministerio, al que se le ha proporcionado la escritura, así lo entienda. Si no es así, tendremos que tomar las oportunas medidas", dijo la alcaldesa, que no descartó acudir a los tribunales si Defensa no cede ya que, afirmó, "existe jurisprudencia en este sentido, en una sentencia de 2006". La alcaldesa hizo alusión a la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2006 que hace referencia a que "en el caso de que el fin al que esté afecto el bien que se cede no se esté llevando a cabo, el bien revertirá al propietario original, operándose con dicha sentencia por lo tanto un cambio respecto a la irreversibilidad que hasta entonces se mantenía por la jurisprudencia".

Por estos motivos, Sánchez avanzó que, "ante la existencia de esta escritura, el gobierno tiene intención de declarar lesivo para los intereses de la ciudad el convenio firmado en diciembre de 2012 entre el Ministerio de Defensa y el entonces gobierno del PP".

Según la regidora socialista, el convenio que se firmó con María José García-Pelayo como alcaldesa tenía "claros intereses económicos" ya que una condición establecía que "el Ayuntamiento debía tramitar la modificación del PGOU municipal con el fin de calificar una parte de la finca como suelo residencial con un claro sentido mercantilista del acuerdo". Desde el Consistorio recordaron, además, que el propio Ministerio de Defensa reconoce en el convenio de 2012 que "meses antes de la firma de este convenio, el Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, responsable de la instalación, comunicó el traslado de los medios materiales y personales a las dependencias de la antigua Yeguada Militar en Vicos-Garrapilos".

El gobierno local mantuvo este miércoles una reunión con el Ministerio "en la que puso sobre la mesa que la otra opción era la venta de los terrenos al Ayuntamiento por un importe de 8.600.000 euros, según tasación de 2013". Sin embargo, el gobierno municipal "no tiene intención de pagar nada, y menos en la situación actual del Consistorio, por unos terrenos que, según la escritura que hemos encontrado de 1941, le corresponden y que, además, el Ministerio debería devolver inmediatamente, ya que ha finalizado el uso para el que las instalaciones fueron cedidas, tal y como aparece recogido en las cláusulas de la escritura".

Cabe recordar que el Depósito de Sementales o antiguo Acuartelamiento de Cazadores de Alcántara está situado en el Paseo de Sementales y cuenta con una superficie aproximada de 22.518 metros cuadrados, de los que 6.385 son construidos. En el convenio firmado en 2012 se recogía como propuesta la creación en estas instalaciones de un centro en el que se llevasen a cabo todo tipo de actividades relacionadas con el caballo.