El pleno decidirá hoy si el Ayuntamiento se adhiere al Fondo de Ordenación para "sobrevivir económicamente"

La supervivencia económica del Ayuntamiento de Puerto Real está hoy en manos de la oposición. Un voto favorable o una abstención de PA, PSOE, IU o el edil no adscrito permitirá que el Consistorio se adhiera a las medidas que el Ministerio de Economía y Hacienda ha ofrecido a los municipios que ya aprobaron el Fondo de Ordenación el año pasado, entre ellos el de la localidad.

Ayer el alcalde, Antonio Romero, y la edil de Hacienda, Fátima Pontones, ofrecieron una rueda de prensa para explicar la situación económica del municipio. Ambos manifestaron que no querían ser "alarmistas", sin embargo pusieron en duda que se pudiese hacer frente al pago de las nóminas del personal municipal de no aprobarse la propuesta de hoy.

Pontones, quien se ha reunido en dos ocasiones con la oposición -junto a los técnicos municipales- para explicar la situación, asegura que "no se trata de ninguna medida extraordinaria, sino una ratificación de la adhesión del pasado año. Concretamente entrarían en el fondo los préstamos ICO, un préstamo de prudencia financiera con La Caixa y el abono de la PIE negativas de ejercicios anteriores por un total de 5.821.584 millones de euros".

El alcalde lanzó un mensaje a la oposición pidiendo responsabilidad en sus decisiones y coherencia. "El año pasado obtuvo los votos suficientes, no veo por qué no lo vaya tener este año, ya que se trata de una continuación. No pedimos que nos apoyen, sí al menos que no boicoteen esta estrategia de supervivencia, que es la más lógica".

Pontones ha informado de que el próximo viernes tiene que estar toda la documentación en el Ministerio de Economía y concluyó recordando que "la pasada semana recibimos una nueva comunicación amenazando con retenernos la PIE, un impuesto que pertenece a toda la ciudadanía y que no debiera estar en continuo riesgo por la mala gestión de anteriores gobiernos locales".