AxSí suspende al bipartito en materia de participación ciudadana

Andalucía por sí (AxSí) Puerto Real ha realizado balance de las sesiones de rendición de cuentas que recientemente se celebraban en distintos puntos de Puerto Real a iniciativa del Gobierno local, a través del Servicio de Participación Ciudadana. El coordinador de Andalucía Por Sí, Vicente Fernández, ha manifestado que los citados encuentros, celebrados en el Barrio de Jarana, Río San Pedro y en el Centro de Día de Personas Mayores, "han evidenciado el fracaso de la política de participación ciudadana promovida por el equipo de Gobierno, donde están más preocupados por imponer su visión que en dar voz a la ciudadanía".

Las jornadas convocadas estaban dirigidas a colectivos y ciudadanía, indicando Fernández que "el Gobierno local tiene que asumir ya que no han sido respaldadas", recordando que una de las citas incluso estuvo a punto de suspenderse por la escasa asistencia de público. AxSí considera que "si el equipo de Gobierno trataba con estos encuentros de mejorar la nota en materia de política ciudadana, no lo ha logrado", añadiendo que "su modelo de participación ya no convence".

Fernández pide al bipartito en un comunicado que reconozcan que el movimiento vecinal es el que mantiene activa la participación ciudadana y que, "una vez más, han sido los colectivos los que han sacado las castañas del fuego".