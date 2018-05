AxSí abrió un expediente a Fernández por mantener contactos con el PP

La dimisión del ya ex coordinador de Andalucía por Sí (AxSí) Puerto Real, Vicente Fernández, por "desencuentros insalvables" con el partido, donde decía no estar a gusto porque no quería "engañar a nadie", ha provocado la reacción de quien ha sido propuesto para coordinar el partido en la localidad, José Manuel Acosta. Según explicó el andalucista, Fernández presentó su dimisión el pasado 28 de abril y su baja como militante el 4 de mayo, después de saber que el partido le había abierto un expediente disciplinario "por mantener contactos con formaciones políticas de derechas en Puerto Real sin conocimiento ni aprobación de la Coordinadora ni de ningún órgano superior".

La formación a la que se refiere Axsí es el PP. De hecho, sólo un día después de presentar su baja como militante de Andalucía por Sí, Vicente Fernández ya mantuvo un encuentro con la asamblea de militantes del PP, en la que se eligió a Carlos Juárez como nuevo presidente local. Fernández, posaba en la foto entre Juárez y el presidente provincial de los populares, Antonio Sanz.

Así las cosas, para José Manuel Acosta, su baja como militante del partido se debió a que "ha cerrado un acuerdo personal con una formación de derechas, totalmente alejada del ideario político de AxSí, a cambio de un puesto en la lista electoral de las próximas elecciones municipales y de intentar desactivar el proyecto de AxSí desde dentro", afirmó Acosta. "Es evidente que nuestro proyecto no era el sitio donde se encontraba más a gusto, puesto que su intención era participar en una lista electoral y no trabajar por un proyecto colectivo desde una opción ideológica andalucista, progresista y de izquierdas. Su renuncia y su marcha era lo lógico para quien considera la política como un mercadeo y sabe que lo van a expulsar de un proyecto", finalizó el andalucista.