Aumentan las críticas de los usuarios de Renfe por el estado de suciedad de la estación

Un vídeo en el que un usuario de Renfe denuncia el estado en que se encuentra la estación de Puerto Real ha corrido por las redes sociales acompañado de cientos de mensajes de otros viajeros que se suman a la petición de que se actúe urgentemente.

En las imágenes se muestra cómo las escaleras mecánicas que llevan hasta el anden soterrado están sin funcionamiento y totalmente llenas de excrementos de palomas que hacen imposible que se utilicen los pasamanos de éstas.

El usuario que graba el vídeo, así como otros viajeros que también han contado sus experiencias, piden que se intervenga por cuestiones de salubridad.

Según han informado fuentes de Renfe a este periódico, el que las escaleras no estén en funcionamiento es "un problema puntual que ya está en vías de solución". De hecho, ayer mismo la empresa encargada del mantenimiento de esta infraestructura ya estuvo en la estación para valorar el problema e iniciar la reparación lo antes posible, aunque no existe una valoración del tiempo que se necesitará.

Por otro lado, respecto a la limpieza Renfe asegura que no existe ningún problema con el mantenimiento de las instalaciones y que éstas se limpian a diario tanto por la mañana como por la tarde. No obstante sí reconocen que existe un problema con las palomas que entran en la estación, para el que por el momento no han encontrado una solución.

Esta no es la primera vez que existen críticas por el funcionamiento de una estación relativamente nueva, que ya ha generado otros problemas por la avería del ascensor que impedía a personas de movilidad reducida hacer uso de este transporte público, así como por la falta de personal que atienda en las taquillas.