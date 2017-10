La Audiencia ordena sumar dos condenas que recaen sobre Pacheco

La Audiencia Provincial de Cádiz, a través de su Sección Octava, ha ordenado que la condena contra Pedro Pacheco por el denominado 'caso Casa del Rocío' se sume a la que cumple en la actualidad por el 'caso Asesores'. En un auto con fecha del pasado 3 de octubre al que ha tenido acceso este medio, los jueces de la sección jerezana de la Audiencia han considerado que dicha condena, que asciende a un año y diez meses de prisión, se sume a los cinco años y medio de cárcel que el ex alcalde de Jerez cumple en la actualidad por el 'caso Asesores'.

El debate legal se centraba en este caso en dos hechos: de un lado que cuando Pacheco perpetró los delitos del 'caso Casa del Rocío' (años 2006-2007) no había sido condenado con anterioridad, por lo que se le consideraría reo primario, así como que la pena es inferior a dos años y, por tanto, no debería de haber ingresado en prisión. La Audiencia Provincial incide en la trayectoria delictiva del ex alcalde y considera como una especie de itinerario delictivo los hechos, por lo que suma esta pena a la anterior. Cabe recordar que el año y diez meses de prisión contra Pacheco por el 'caso Casa del Rocío' se desglosaban en ocho meses por falsedad en documento y un año y dos meses por fraude.

Estos hechos provocarán que se incremente sensiblemente el tiempo que el ex alcalde de Jerez deba pasar en prisión hasta acceder al tercer grado, es decir, vivir en libertad bajo control penitenciario. Sus salidas con motivo de la concesión de permisos de fin de semana, de los que ya disfruta en la actualidad, no se verán afectadas.

El ex alcalde disfrutó a mediados de septiembre de un permiso penitenciario de seis días. Pacheco salió el martes 12 de septiembre del centro penitenciario de Puerto 3, donde cumple la condena, y no volvió a las dependencias carcelarias hasta el lunes día 18 de ese mismo mes. Se trató del tercer permiso penitenciario -y el de más tiempo en libertad- que le concedía el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 10, con sede en El Puerto. Los anteriores fueron de fin de semana.

A nadie escapa el hecho de que Pacheco aún tiene pendiente la condena por el 'caso Estación de Autobuses' , aunque visto lo visto se da por hecho que dicha condena se sumará igualmente a las penas impuestas. En este caso se trataría de un año y medio de cárcel más.

Pero Pacheco, además, tiene pendiente otros dos juicios, el del denominando caso 'Huertos de Ocio' y el del caso 'Ronda Este', que versa sobre la adjudicación de una serie de obras en las rotondas de la Ronda Este (avenida Juan Carlos I, más conocida como 'Ronda del Colesterol'). La base legal de este nuevo juicio no es otra que la adjudicación de una obras mayores dividiéndola en actuaciones más pequeñas con el presunto objetivo de que dichos trabajos no superaran nunca los 30.000 euros, que es la frontera que marca la normativa para que una obra pueda ser adjudicada sin pasar antes por un concurso público. Obviamente, si dichos trabajos confluyeran, digámoslo así, en un mismo proyecto y fueran todos juntos tan sólo los podría realizar quien resultara ganador del concurso. Dichas obras fueron realizadas en varias rotondas de la Ronda Este, así como al parecer en los acerados de las mismas.