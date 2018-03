La Audiencia de Cádiz condena a 'El Ojos' a 63 años de prisión

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 63 años y un mes de prisión a Ismael López 'El Ojos', acusado de secuestrar, torturar y asesinar al chiclanero David Muñoz, alias 'El Pelón', por un supuesto ajuste de cuentas en el verano de 2014. Para llevar a cabo su propósito, el también conocido como 'El terror de Vallecas' contó con la colaboración de una banda criminal que él mismo lideró y cuyos miembros han sido igualmente condenados por esta causa.

Del total de 63 años de cárcel que el tribunal gaditano ha impuesto a Ismael López, la pena más alta, 24 años, se corresponde con el delito de asesinato. Completan la condena de 'El Ojos' otros delitos como pertenencia y dirección de una organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, lesiones, allanamiento de morada, tenencia ilícita de armas y salud pública, entre otros.

El fiscal del caso solicitó para Ismael López la pena de 75 años de prisión, 12 años menos de los que finalmente ha decretado, en primera instancia, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia.

El juicio a Ismael López se celebró en el Palacio de Justicia gaditano en septiembre de 2017 bajo estrictas medidas de seguridad, dada la peligrosidad del grupo criminal, que también estaba acusado de haber perpetrado otro secuestro contra un empresario de Navalmoral de la Mata (Cáceres) en el que sólo se sustrajo un triste botín de 180 euros.

Durante la celebración de la vista oral, el núcleo duro de la banda de 'El Ojos' negó cualquier tipo de participación en la muerte violenta del chiclanero David Muñoz, alias 'El Pelón'. Los principales procesados en este caso -Ismael López, Facundo A., Jorge Javier P. y Mohamed H.- aseguraron que su presencia en la provincia de Cádiz en agosto de 2014 respondía a una estancia vacacional, a unos días de descanso que, no obstante, aprovecharon para "conseguir chocolate y subirlo a Madrid".

Los cuatro encausados desmintieron que formasen parte de un grupo "estable" dedicado a la detención ilegal de personas. "Me parece ridículo que diga que somos una banda con un líder", respondió Mohamed a preguntas del fiscal. "Somos amigos y punto". Asimismo, Ismael López, cabecilla de la organización, se mostró cortante cuando fue cuestionado sobre si él había convocado a un grupo de personas para secuestrar y asesinar a 'El Pelón': "Todo es mentira", manifestó.

Lo único que los acusados admitieron ante el tribunal fue su vinculación con el tráfico de drogas, fundamentalmente hachís, como medio para ganarse la vida.

La declaración de 'El Ojos' estuvo marcada en todo momento por su tono desafiante. Llegó incluso a reprocharle al fiscal que lo "estaba atacando". López reconoció que desde el año 2013 había alquilado varias casas en El Puerto porque estaba en busca y captura por un delito de robo con fuerza, razón por la que necesitaba contar con diferentes domicilios para poder evadirse de la Justicia. "Hago una vida medio nómada".

Interrogado por el secuestro, la tortura y posterior muerte de David Muñoz, 'El Ojos' lo negó todo. Desconocía por qué había sangre de 'El Pelón' en su domicilio de El Puerto; no sabía nada de una importante suma de dinero escondida en una finca en Sanlúcar; no tenía constancia de la existencia de armas, ni munición, ni cartuchos. En definitiva, no ofreció ninguna explicación.