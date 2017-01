Archivada la querella del PA contra el alcalde de Puerto Real

La denuncia que el Partido Andalucista de Puerto Real presentó contra el alcalde, Antonio Romero, por un presunto delito de prevaricaron ha sido archivada por la juez. La denuncia se interpuso alegando que el alcalde había retrasado tres meses la ejecución del desahucio de la casa club del campo de golf Villanueva, situado en el Barrio Jarana de Puerto Real. La orden de desahucio de esta instalación se dictaba tras 10 años de ocupación de un terreno sin regularizar. Después de que el juzgado solicitase toda la documentación al Ayuntamiento y el alcalde prestase declaración a finales de septiembre, la juez ha decidido archivar la querella al no encontrar delito alguno.

Tal y como ya señaló Antonio Romero cuando acudió al Juzgado a declarar por este caso, el Pleno aprobó por mayoría el aplazamiento de la ejecución, que además contaba con los preceptivos informes jurídicos y técnicos, por lo que no fue una decisión arbitraria que causara una injusticia manifiesta al interés público.

Así también, el Juzgado ha entendido que después de diez años que la Casa Club estaba siendo ocupada de manera irregular, el hecho de demorar tres meses su desalojo no producía perjuicio alguno a la ciudadanía ni al Ayuntamiento, comprendiendo que era más razonable hacerlo de forma ordenada. Prueba de ello es que la propia empresa entregó voluntariamente el terreno el 3 de marzo de 2016.

El alcalde de la Villa, tras conocer la noticia, dijo no estar sorprendido porque ya sabía que la cuestión de fondo de la denuncia "no es que el Partido Andalucista quiera garantizar la legalidad en el Ayuntamiento, eso sería poco menos que ridículo; la cuestión es intentar que la población crea que nosotros somos iguales que ellos, pero eso es imposible porque la insolencia política de este grupo no tiene comparación".

Esta es la segunda vez que se archiva una denuncia del PA contra el alcalde. Hace unos meses ocurrió lo mismo con otra en la que se le acusaba de no facilitar información a los grupos de la oposición. Romero lamenta que "solo consiguen hacernos perder el tiempo, malgastando recursos públicos que deben estar al servicio de la gente y no de los intereses de un grupo".