Antonio Villalpando tomará posesión hoy para sustituir a Iván Canca

En un pleno extraordinario que se celebrará esta tarde tomará posesión como concejal del grupo municipal de Equo, Antonio Villalpando. Apenas unos días antes de cumplir los 35 años, el puertorrealeño, Licenciado en Historia, se sumará también al equipo de Gobierno local como concejal de Urbanismo del bipartito de Equo y Sí se puede.

"Venga con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar para poner proyectos en marcha", declaraba ayer a este periódico el edil que sustituirá a Iván Canca, considerado una de las piezas claves del proyecto político de Equo.

Aunque no será hasta esta tarde cuando se haga oficial su entrada en el Gobierno, lo cierto es que Villalpando lleva ya casi dos meses trabajando al cien por cien en un plan de rehabilitación socioeconómica del conjunto histórico. "No consiste sólo en la peatonalización del centro, que vamos a continuar, también trabajamos en la creación de aparcamientos en la periferia, en dar facilidades para la apertura de nuevos negocios o buscar categorías de protección para edificios municipales, como la plaza de abastos, que está perdiendo fondos al no estar considerado como Bien de Interés Cultural (BIC)".

Otras de las prioridades del edil es facilitar lo máximo posible la instalación de nuevas empresas en los polígonos de la localidad y para ello "estamos estudiando cuales son las tasas legales: cuales podríamos quitar y cuales no para ser más atractivos empresarialmente".

El desarrollo turístico es otro objetivo que se ha marcado, en base al patrimonio cultural y natural. Para ello dice que se apoyará en sus compañeros Alfredo Charques y María Merello. "Hay edificios municipales que están vacíos y estamos intentando que lleguen infraestructuras turísticas. Uno de los objetivos principales es traer hoteles al centro de Puerto Real", explica.