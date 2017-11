Andrés Rodríguez, el edil 'tránsfuga' de Podemos, presenta su dimisión

A la tercera va la vencida. El edil no adscrito, Andrés Rodríguez, que abandonó el equipo de Gobierno y el grupo municipal de Sí se Puede Puerto Real, pero mantuvo su acta de concejal en la oposición, presentó ayer su dimisión por motivos familiares y problemas de salud. Era la tercera vez que el ya ex concejal presentaba su renuncia al pleno, aunque en las dos anterior se arrepintió momentos antes de que se hiciese oficial. Ayer ya fue efectiva y Andrés Rodríguez, que en ultimo año se convirtió en el azote de los que fueron sus compañeros, ya no está dentro de la corporación municipal.

Rodríguez abandonó el gobierno en enero de 2016 por serios desencuentros con su grupo y, especialmente, con sus socios de Gobierno de Equo. Desde ese momento han llovido las denuncias tanto públicas como en los juzgados. La ultima, relacionada con los gastos de la celebración de la Feria Inmobiliaria, que el Ayuntamiento debe asumir por una resolución judicial.

La de Rodríguez que se comunicó por urgencia en el pleno ordinario celebrado ayer, al que el edil ya no acudió, facilita las cosas al bipartito. En primer lugar porque podrá ampliar el numero de concejales en el equipo de Gobierno y repartir el trabajo.

Así las cosas, el único edil de Izquierda Unida, José Alfaro, vuelve a ser clave para el gobierno local, ya que su voto permitiría sacar adelante propuestas de calado como los presupuestos municipales. Aunque gracias a IU se permitió la investidura de Antonio Romero, desde la marcha de Rodríguez el apoyo de IU se quedó corto para alcanzar mayoría en el pleno y el equipo de Gobierno tuvo que buscarla en el PSOE, con quien la relación se ha complicado. El acta de Andrés Rodríguez pasará ahora a manos de Eva María Chacón, quien ya mostró su rechazo, aunque no oficialmente, cuando cambió su residencia a otra comunidad autónoma. El siguiente en la lista es Javier Cruz.