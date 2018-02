Albert Castillón pide disculpas al alcalde de La Línea

Albert Castillón ha pedido disculpas esta mañana en el programa de Antena3 Espejo Público por unas declaraciones realizadas en ese mismo espacio hace unos días con las que dejaba entrever un supuesto uso masivo de dinero negro por parte de los comerciantes de la ciudad.

Sus declaraciones fueron la gota que colmó el vaso tras una semana especialmente dura para la imagen de La Línea de cara al resto de España. Castillón aseguró que en la ciudad -y también en Sanlúcar de Barrameda- los negocios evitan cobrar con tarjeta bancaria alegando una avería en el datáfono "con un cartel que del tiempo que lleva puesto está arrugado".

Las polémicas declaraciones provocaron una gran reacción tanto en la población como en sus representantes institucionales. Al día siguiente de emitirse dichas afirmaciones, el alcalde de la ciudad, Jua Franco, solicitó a la dirección de la cadena una rectificación pública entendiendo que se trataba de un ataque gratuito a la ciudad. "Es cierto que tenemos un grave problema con el narcotráfico. Nunca lo he negado y es una lacra que hay que erradicar. Pero de ahí a insinuar que gran parte de nuestros hosteleros y comerciantes colaboran con este sistema mediante la práctica de no cobrar con tarjeta, me parece muy grave y máxime haciéndolo en un medio como en el que lo ha hecho", afirmó el alcalde.

Los propios comerciantes de la ciudad también reaccionaron. Numerosos negocios han difundido durante este fin de semana imágenes de sus datáfonos en perfecto estado de revista a través de sus perfiles en las redes sociales. En algunos casos, acompañados por la etiqueta #orgullolinense.

Peluquerías, tiendas de moda, cafeterías e incluso restaurantes de comida a domicilio se han reivindicado como negocios honestos tirando de ironía. "No hagas caso de todo lo que sale en televisión", coinciden varios de los negocios.