Aislados en Cádiz 'nine to five'

Los hosteleros de la provincia minimizan el problema y desde la asociación de consumidores Facua han abierto una batalla, con plataforma incluida. Ahora es una usuaria la que contacta con este Diario para transmitir su malestar y el de su entorno al verse "secuestrada", según el término que ella misma utiliza por teléfono, a partir de cierta hora, en la que ya no puede salir de la ciudad.

Pero evidentemente el problema, incumbe no sólo a los que, como ella viven en Sevilla, sino que afecta a cualquier persona que se acerque a Cádiz, El Puerto o Jerez, por citar algunos municipios, sin contar con coche propio o sin tener el arrojo de volver a casa a dedo.

Los horarios de trenes y autobuses tan sólo se modifican en fechas puntuales como Carnaval

El caso de esta ciudadana de Sevilla es tan sólo eso, un caso, pero cierto es que los servicios públicos, por el simple hecho de eso, públicos, tienen que buscar no sólo lucrarse sino cubrir una necesidad social. Esta señorita cuenta a este Diario que recientemente ingresaron a un familiar muy cercano y querido en el hospital de San Rafael. Ella, por cuestiones de trabajo no puede venir a verla antes de las seis de la tarde y "qué menos que estar con ella y dejarla cenadita y con todas sus pastillitas dadas". Pero la situación se le complica desde el momento en que los horarios de buses y trenes le impiden estar en San Rafael hasta más allá de las ocho de la tarde.

"Es incomprensible y se lo cuento a muchos pero parece que nadie es consciente de los horarios tan restrictivos con los que cuenta esta provincia en su unión tanto por carretera como por tren con Sevilla", comenta esta sevillana.

Y puede que lleve razón porque para dar más crédito a su denuncia o queja, nada mejor que ver por internet tanto los horarios de los Transportes Generales Comes como los de Renfe y para comprobar que la denunciante no miente.

En la web de Renfe, poniendo Cádiz como punto de origen, el último tren parte de la capital a las 20.40 horas. Si miramos como punto de origen, por ejemplo, El Puerto, el último tren sale de allí a las 21.06, que deja muy poco más de margen al sevillano que nos visite.

Y en el caso de que, por lo que fuera, este visitante pierda esa última conexión ferroviaria tendría que esperar hasta las 05.40, lo que justifica esa inquietud que expresa esta usuaria que contactó recientemente con este periódico.

La opción a la falta de tren debería o podría ser el bus, pero los Comes tampoco ofrecen muchas más posibilidades. El último bus de esta compañía de transportes sale de desde Cádiz veinte minutos más tardes que el tren, de manera que parte desde la estación principal ubicada en la Plaza de Sevilla de la capital a las 21.00 horas, margen que tampoco permite a esta ciudadana relajarse más en su puntual visita.

Puestos a completar el trabajo de campo, este periódico trasladó esta inquietud a Renfe y recibió una respuesta: "No recordamos que se haya modificado el horario de salida desde hace años. El último siempre ha estado en el entorno de la hora actual (20.40h)". Y algo parecido ocurre con Comes, en el que otra amable señorita de Atención al Cliente indica que, como mínimo, desde hace diez años, no ha salido ninguno de sus autobuses más allá de las 21.00.

Ambas fuentes indican que en momentos puntuales como puede ser el Carnaval de Cádiz, los horarios cambias y se suele ampliar tanto el último tren o bus que sale desde Sevilla como el último que parte desde Cádiz, para así poder permitir cubrir una demanda que en esa época sí se encuentra más extendida.