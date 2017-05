Airbus congela dos años la producción del C295 al no tener las ventas seguras

Airbus congelará la producción del avión militar C295 -que se fabrica en las factorías de Puerto Real y en las sevillanas de de San Pablo y Tablada- al no tener garantizadas las ventas de las unidades en producción ni este año ni el que viene. La compañía pues, se limitará en principio a diez aviones previstos para 2017 y otros diez para 2018. Según informó Fernando Alonso, presidente de Airbus en España, se trata de terminar lo que estaba previsto ya y a partir de 2019 "ver si se puede aumentar la producción o no", en función de los contratos que se realicen.

Esta decisión se enmarca en la supresión ya anunciada de 68 empleos en Sevilla y Puerto Real por la caída de pedidos del C295 y también del civil A380, todos operarios contratados por empresas de trabajo temporal. Este recorte obedece al hecho de que la producción de C295 se reduce en seis unidades desde las 16 de 2016 (llegaron a ser 25) y de 25 a 12 en el caso del A380. En total, hay 139 trabajadores afectados en las cinco plantas de Airbus en España.

La empresa ya trabaja en una nueva versión del C295 -un modelo que data de los años 90 del pasado siglo- y de momento estudia las necesidades del mercado de este modelo de tamaño pequeño de transporte. Pero ese trabajo es muy incipiente y es a muy largo plazo. "De momento no estamos ahí -informó Alonso-; tenemos muchos otros problemas que resolver primero".

La viabilidad cercana del C295 -y por ende el mantenimiento de los puestos de trabajo- depende pues de los pedidos a corto plazo y en este sentido fue una buena noticia la venta a Kazajistán de dos unidades y también la que se concretó con Canadá a finales de 2016 de 16 unidades, aunque sus entregas no están previstas hasta dentro de tres años.

Respecto al A400M, Alonso afirmó que el ritmo de producción está "estabilizado" tras los fallos detectados en los motores que han supuesto un sobrecoste de 2.200 millones de euros sólo en 2016. Eso, en teoría, permitirá un ritmo de entregas superior al del año pasado, que se sitú en 17, o 19 si tenemos en cuentas dos entregas a Alemania y Francia concretadas a principio de este año. Alonso aludió a una cifra de entre 20 y 22, aunque desde la compañía se prefiere la cautela y no dar una previsión cerrada. Una de las razones estriba en que aún no se ha concretado ninguna venta para la exportación, fuera del consorcio que forman los ocho países que participan en el programa, entre ellos España. La idea es hacerlo ya este año y para ello Airbus está desarrollando una intensa campaña con la colaboración de los países participantes en el programa, que han dado la vuelta al mundo con el avión y lo han llevado a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos (en este caso fue el A400M del Ejército español), India o Indonesia. Con este último país está firmado un protocolo de intenciones aún no materializado.

Airbus también trabaja en renegociar el contrato con los países clientes, tras acumular un sobrecoste por el retraso en las entregas de 7.000 millones de euros, lo que eleva la cuantía total del programa a 31.000 millones de euros. Alonso admitió que hubo una reunión con los países participantes en el programa el 30 de marzo, en la que se sentaron las bases de la negociación. "No les vamos a pedir dinero fresco -afirmó- sino comprensión por la dificultad de cumplir unos requerimientos técnicos extremadamente ambiciosos". Una de las bazas negociadoras de Airbus es la oferta de más capacidades militares del avión, que espera aumentar el número de paracaídistas que pueden saltar desde el avión, pasar de 8 a 24 toneladas para soltar en vuelo y reabastecer en vuelo también helicópteros (ya está homologado para todos los aviones).