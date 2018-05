Agaden ve "pasividad" en la empresa de vigilancia de La Algaida

La organización ecologista Agaden ha denunciado que el pasado 1 de mayo algunos de los visitantes que acudieron al Pinar de la Algaida, dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, estaban recolectando ejemplares de 'Armeria Gaditana', especie catalogada como vulnerable en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía y como "amenazada" en la misma lista a nivel nacional.

Según relatan en una denuncia presentada a ante la delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, miembros del colectivo se percataron de ello y solicitaron la presencia del guarda de la zona para que actuara, recibiendo este el requerimiento "con total pasividad y con desconocimiento de cuál era la especie, su catalogación e incluso la normativa del parque que prohibe recolectar plantas de cualquier especie".

Además, Agaden explica que "no se pudo dejar constancia de queja formal a través del libro de reclamaciones, ya que éste ni si quiera realizaba autocopia de lo escrito", según denuncia el colectivo. Los ecologistas temen que se esté delegando la protección de los espacios naturales a empresas privadas que no presentan el perfil adecuado para ello, e insta a depurar responsabilidades. Por otro lado, este colectivo verde recuerda que "para disfruta de los parques naturales no es preciso llevarse 'ningún recuerdo".