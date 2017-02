Adif cede por fin a la ciudad el suelo para la nueva estación de autobuses

Tras el hito de ayer "toca seguir trabajando", dijo el alcalde, "para elaborar el convenio con la Junta y conseguir el presupuesto necesario que nos permita afrontar la redacción del proyecto y la contratación de las obras, realidades que van más allá de las intenciones que pudiera tener el PP durante su mandato pero que no consiguió materializar durante los ocho años que estuvo gobernando en El Puerto".

El equipo de gobierno aseguraba ayer que todo este proceso administrativo que se ha llevado a cabo en el último año "demuestra las mentiras del PP y Alfonso Candón cuando aseguraban que todo estaba listo para la recepción de los terrenos, ya que no fue hasta abril de 2015 cuando las parcelas quedaron desafectadas para culminar con la firma de hoy".

Por su parte el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Antonio Fernández, agradeció también "la buena voluntad de todas las partes implicadas en este objetivo que nos une y que no es otro que tener por fin la ansiada estación intermodal".

El PP recuerda que ahora la Junta "tiene que mojarse"

El Partido Popular ha recordado, a través de un comunicado de prensa, que la firma de ayer para la cesión de los terrenos es "un hito importante, pero no definitivo. es ahora cuando la Junta de Andalucía tiene que mojarse y construir la estación de autobuses", dijo el portavoz local de la formación, Germán Beardo. Los populares anuncian que llevarán al Parlamento Andaluz una nueva Proposición no de Ley "para que la Junta cumpla con El Puerto y no hable de partidas genéricas de presupuesto, sino de partidas con el nombre de El Puerto y el apellido de Estación de Autobuses para nuestra ciudad".