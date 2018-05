Acusan a IU de ocultar pagos al ex concejal de Conil Francisco Alba

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento ha vuelto a pedir las facturas abonadas al ex concejal de IU de Conil, Francisco Alba, contratado por la empresa municipal Medina Global como asesor, una tarea por la que percibe 1.815 euros al mes por trabajar "un día a la semana", según denuncia la formación socialista en un comunicado.

El PSOE recuerda que el febrero pasado solicitó toda la documentación relativa a la "contratación fraudulenta y oscura del ex concejal Francisco Alba por parte de la empresa municipal Medina Global, remitiendo el Ayuntamiento de Medina sólo lo percibido hasta septiembre de 2014 y ocultando todos los documentos de cobros desde 2014 hasta 2018, alegando que no existe relación contractual con el ex edil desde hace tres años". Sin embargo, explican, "es público y notorio que el ex concejal de IU de Conil lleva prestando servicio de asesoramiento ininterrumpidamente desde febrero de 2012 hasta la fecha actual, contando con despacho asignado en la sede de Medina Global, situado en la calle Maripérez número 2, asistiendo al mismo un día por semana, como es constatable". Por ello, el PSOE no entiende por qué "IU oculta información, no remitiendo las nóminas percibidas por Alba en los últimos cuatro años".