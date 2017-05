Acordonan la parte trasera de San Juan de Dios por la caída de techos

El edificio del antiguo hospital de Dios se viene, literalmente, abajo, si nadie hace nada por remediarlo. En la mañana de ayer sábado, y a consecuencia de las fuertes lluvias caídas durante los últimos días, se vinieron abajo los techos de una de las dependencias de la planta segunda del edificio, a la que al parecer le entraba agua. Con la fuerza de la caída de la techumbre y los cascotes se vino abajo también el techo de la primera planta, con lo que una parte del edificio ha quedado bastante afectada.

Hasta la zona se desplazaron a lo largo del mediodía un coche de Bomberos, cuyos efectivos inspeccionaron el interior del edificio para comprobar los daños, mientras que la Policía Local acordonaba toda la fachada del edificio, en concreto la de la parte trasera que da a la avenida de la Bajamar, para evitar que algún nuevo cascote pudiera provocar daños a los transeúntes.

El inmueble, de propiedad municipal, lleva en desuso desde el año 2001

Efectivos participantes en esta actuación confirmaron a este periódico que el interior del edificio se encontraba en muy mal estado, sobre todo por las entradas de agua que sufre, por lo que se optó por mantener la zona acordonada, dejando tan solo un pasillo de acceso para los peatones en la zona de la Bajamar más pegada al río.

El antiguo hospital San Juan de Dios es un edificio de titularidad municipal desde los tiempos de la desamortización de Mendizábal, en 1835, siendo anteriormente ya un hospital regentado por la Orden de la Misericordia. En 1916 fue la benefactora Micaela Aramburu de Mora, que da nombre a la avenida en la que se ubica el edificio, la que rehabilitó el inmueble y lo que equipó para que volviera a ser usado como hospital, manteniendo usos relacionados con la sanidad hasta el año 2001, cuando el área de Salud Mental del SAS decidió abandonarlo precisamente por su mal estado.

Desde entonces hasta hoy, y siendo precisamente el edificio de titularidad municipal, se han barajado diferentes usos de futuro para el edificio y en los últimos años se han acometido algunos arreglos, aunque siempre parciales y que no han servido para mantener en buen estado el edificio. En el año 2010 se llevó a cabo una actuación, a través del Plan Memta, mediante la cual se repararon las cubiertas del edificio y supuestamente se impermeabilizaron, aunque al parecer el agua ha seguido entrando contribuyendo en los últimos días a este desplome de parte de los techos.

En los últimos meses han trascendido hasta tres propuestas por parte de inversores interesados en rehabilitar el edificio para darle distintos usos: por un lado hay una propuesta para convertir el inmueble en un geriátrico, por otro un proyecto de un grupo alemán que pretende que sea un hotel de lujo con 60 habitaciones y por último una propuesta para un centro de ocio.

Los responsables de estos proyectos llevan meses esperando una decisión por parte del Ayuntamiento, a la hora de que se convoque un concurso público para que se escoja la propuesta que se considere más viable, pero de momento el equipo de gobierno no ha dado este paso.

Los transeúntes que observaban ayer desde la avenida de la Bajamar el trabajo de Bomberos y Policía Local se quejaban del estado del edificio y lamentaban que "van a esperar a que se caiga. No sé que pasa en esta ciudad que ningún proyecto logra salir adelante. Yo no soy portuense pero me duele El Puerto y no entiendo tanta desidia", se lamentaba una mujer ayer poco antes de las cinco de la tarde, cuando los Bomberos ya se retiraban dejando la zona acordonada.