Absueltos de tráfico de cocaína por falta de garantías en la custodia

La Audiencia de Málaga ha absuelto a cuatro hombres que habían sido acusados de traer a España 162 kilos de cocaína escondida en unos cilindros que simulaban ser plátanos, dentro de un envío de fruta desde Ecuador que fue interceptado en el puerto de Algeciras en diciembre de 2010. La sala señala que no se garantizó la cadena de custodia de la sustancia y que existen "dudas sobre la aprehensión, sobre sus traslados y el análisis" de la misma.

Por investigaciones del Grupo de Estupefacientes de Udyco-Costa del Sol de Marbella se supo a mediados de 2010 de la posible realización por parte de algunas personas de origen colombiano, con residencia en las localidades de Torremolinos y Benalmádena, de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

La droga venía oculta en un contenedor de Ecuador en cilindros que simulaban ser plátanos

Se realizaron vigilancias a uno de los acusados y los investigadores solicitaron a un juzgado de Torremolinos la intervención de sus teléfonos, escuchas acordadas por el juez y que se fueron prorrogando en el tiempo y extendiendo a imputados, dos de los cuales tenían una empresa comercializadora de fruta.

Los investigadores supieron que estos dos procesados eran conocidos del primero y que "podrían estar preparando la entrada de una partida de sustancias estupefacientes camuflada en importaciones lícitas de fruta.

Pero en noviembre de 2010, se archivaron las diligencias, puesto que las escuchas no estaban dando resultado, además de que "no se habían interceptado envíos de sustancia estupefaciente". No obstante, los agentes continuaron las investigaciones y por comunicaciones entre cuerpos supieron que había llegado en diciembre de ese año un envío al puerto de Algeciras.

Los investigadores inspeccionaron el contenedor, procedente de Ecuador, que contenía plátanos, pero también "otros plátanos que eran simulados y dentro de cada uno había un cilindro, conteniendo en su interior otra sustancia en polvo", que, "al no haber espacio físico para almacenaje", fue cargada "en dos indicativos policiales cuya identificación no consta" para su traslado a la comisaría.

La sentencia indica que "no se identifica el funcionario o encargados de dichas dependencias que recibió la sustancia para la custodia".

El grupo investigador solicitó al juzgado, ya en marzo de 2011, autorización para su traslado al departamento de Sanidad de la Subdelegación de Cádiz, donde llegó "una cantidad no acreditada en bruto".

Las defensas, entre ellas el letrado Manuel Huertas, expusieron en el juicio las dudas existentes sobre la sustancia, alegando incumplimiento de la cadena de custodia en la recogida y entrega, y la sala considera que "no puede ser eliminada esa duda sobre que la sustancia encontrada en el contenedor no fuera la realmente analizada por los peritos de Sanidad".