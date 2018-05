Abrazos que duren cinco meses y diez días

Cinco meses y diez días fuera de casa es mucho tiempo. Por eso esta mañana se han visto abrazos y besos tan fuertes que sirvan para dar fuerza hasta entonces a todos los miembros de la fragata Numancia. El buque ha partido de la Base para integrarse hasta el 20 de octubre en la operación 'Sophia', de lucha contra el tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo. Relevará a sus compañeros de la Santa María, que lleva otros cinco meses fuera de casa y que ya "se merecen un descanso", como bien apuntó el comandante de la Numancia, el capitán de fragata Isidro Carrara.

Pero pese a la inevitable tristeza del momento, el comandante señaló que parten con "entusiasmo" para una misión de la "que los españoles están orgullosos". 'Sophia' es una misión de carácter multinacional liderada por la UE cuyo objetivo es interrumpir las redes de tráfico ilegal o trata de personas que actúan a través del Mediterráneo central y que contribuye a prevenir la pérdida de vidas en el mar, señalan desde la Armada. Para este fin, España aporta dos unidades, un avión de patrulla marítima P3 Orión del Ejercito del Aire, basado en la base italiana de Sigonella y un buque.

Juan Manuel, marinero de apenas 21 años, va "nervioso" a su primera misión, cuenta mientras se despide de su familia en el muelle, entre ellos de un hermano que es legionario. "Tengo ganas de irme y también de volver", dice la cabo Raquel, que afronta ya su tercera misión internacional y la segunda operación 'Sophia', "donde hacemos una labor humanitaria y bonita". Otra compañera no sabe como calmar a su hijo, que no quiere soltar sus piernas y se abraza a ella con todas sus fuerzas, sabedor de que no podrá hacerlo en cinco meses.

Ahora y "cuando sintáis que el ánimo flaquea, pensad en la operación", les dijo a todos ellos en su discurso el contralmirante Ricardo A. Hernández, comandante del Grupo de Acción Naval-2, minutos antes de dar la mano uno por uno a todo el equipo que partía en la fragata, más de 215 hombres y mujeres. "Pensad en las personas que huyen de la miseria y de la guerra y arriesgan su vida y la de sus familias persiguiendo un sueño", "en las personas sin escrúpulos que explotan la necesidad de tantos para enriquecerse y para las que la vida de los que intentan alcanzar un futuro mejor en embarcaciones precarias no vale nada" y "pensad en todos los que os apoyan, empezando por vuestros familiares y amigos, en vuestros mandos aquí presentes". "Nuestra sociedad que no quiere que se pierdan innecesariamente vidas humanas en la mar y pone los medios para evitarlo. Por eso va la Numancia para allá", aseguró. La fragata, confirmó el comandante, lleva material recogido por colegios y asociaciones, además del oficial de la Armada, para atender a las personas que rescaten durante su misión.