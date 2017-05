La APBA niega que depositara arena del dragado en la narcobarrera

La arena depositada en uno de los laterales de la narcobarrera instalada en el río Guadarranque no procede de la obra del dragado del río. Así lo aseguró ayer la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), la encargada de ejecutar ese dragado, después de que el pasado fin de semana la Delegación del Gobierno en Andalucía atribuyese a esa actuación la aparición de una superficie arenosa en la margen sanroqueña de la barrera, creando una pequeña playa en ella.

La APBA desmiente "de forma rotunda" lo asegurado por el Ejecutivo, asegurando que la arena extraída del dragado no ha sido depositada en el río, de donde se ha extraído, sino en la playa de Guadarranque, para regenerar esta.

El dragado de la desembocadura del Guadarranque forma parte del convenio suscrito en su día entre la APBA y el Ayuntamiento de San Roque. El dragado debió acometerse, según dicho convenio, en el ejercicio 2016 y la APBA lo ha venido retrasando, "a pesar de las reiteradas críticas del Ayuntamiento de San Roque, precisamente hasta que el Gobierno finalizase la barrera anti-narcos", explicó ayer el puerto. Ese retraso, no obstante, no se ha debido a que el dragado afectase a la barrera, sino para evitar que las lanchas de los narcos navegasen con más facilidad mientras no estuviese construida.