UN AÑO SIN LEVANTEMOS

En pocos días se cumple un año desde que la agrupación de electores Levantemos-El Puerto fuera cesada de la gestión del Consistorio portuense por decreto del alcalde. Desde su salida del gobierno, sus cuatro concejales continúan trabajando dentro de la Corporación Municipal en la bancada de la oposición. Sin esta formación, el equipo de Gobierno lleva doce meses gobernando en minoría, propiciando plenos en el que la aritmética es la única protagonista. La formación sigue apostando por un cambio real y hace una valoración de estos dos años tanto dentro del gobierno como en la oposición.

-¿Cómo es la relación actual con el equipo de gobierno?

-José Antonio Oliva: La relación actual con el equipo de gobierno dentro de la cordialidad y el respeto, es la justa. La situación que criticaban cuando ellos estaban al frente de la oposición es ahora en la que nos encontramos nosotros. Algunas veces falta información y otras veces falta que nos pidan más colaboración para sacar cosas adelante. Hay una indiferencia dentro de esa cordialidad en el sentido que no cuentan con nosotros para temas importantes, una cooperación que en realidad deberíamos tener.

-Javier Botella: Y con la gran diferencia que ahora mismo dependen de nosotros. Antes en la oposición de PSOE-IU, los miembros del equipo de gobierno (PP-PA) eran como eran, pero estaban en mayoría. Pero es que ahora el gobierno está en minoría y les hace falta nuestro voto. A veces llaman solo para las urgencias, ya después se les olvida que estamos ahí.

-Rocío Luque: Una relación de cordialidad, respetuosa y poco más. Cabe decir que nosotros nos hemos ofrecido a colaborar para sacar cosas adelante, ya que pensamos que si ellos están ahí es porque aún cuentan con ese voto de confianza que se les dio en las urnas. Por eso, queremos una línea de trabajo en la que nosotros nos ofrecemos a colaborar, porque también queremos que el cambio real exista.

-¿Cuál es vuestra línea actual de hacer oposición? Cabe recordar que tras el cese, al principio los portuenses no comprendían la postura de Levantemos en los plenos...

-María José Marín: A ver, nosotros no tenemos una línea concreta, porque venga del gobierno vamos a votar automáticamente que no o automáticamente que sí. Depende de lo que traigan. Si lo que exponen viene de un trabajo bien hecho o es producto o resultado de una labor que ya se comenzó cuando estábamos en el gobierno, pues evidentemente apoyaremos esa actuación. Ahora, cuando vienen cosas sin trabajar, sin consensuar, porque es la manera más cómoda y más rápida de hacer, y que solo tiene la labor de apagar un fuego hasta que vuelva a salir otro, nos pondremos en contra.

-Oliva: Además nos basamos en las líneas marcadas dentro del Pacto Programa Progresista y Social que firmamos. En muchas ocasiones decimos que 'no' porque no se cumplen o no van en la línea de las medidas acordadas. Hay que recordar que ya hemos llevado a pleno 32 mociones, muchas de ellas de carácter social, y todavía no se han llevado a cabo ninguna.

-Luque: Es verdad que los primeros meses estábamos expectantes por ver esa nueva reorganización de gobierno y su forma de afrontar sus retos, ya que conocemos bien las áreas. Al principio podíamos ser más tolerantes porque se estaban adaptando a esas nuevas responsabilidades, pero un año después tenemos que exigir que a las gestiones y trabajos iniciados se les dé continuidad. Un ejemplo es la convocatoria de subvenciones que yo inicié desde el área de Deportes en la cual ya han pasado dos concejales y aún no se ha hecho nada.

-Marín: Nuestra tónica es que en temas de gestión nos abstenemos porque comprendemos que no debemos ni beneficiar ni perjudicar a IU y PSOE ya que fueron ellos quienes nos echaron de la gestión. Un hecho que no quiere decir que seamos partes irreconciliables, sino que podemos colaborar, ayudar y donde tiene que haber un necesario diálogo fluido.

-En el Pacto Programa Social y Progresista que se firmó hace dos años había muchas mociones consensuadas entre los tres partidos. ¿Creen que se están llevando a cabo las medidas anunciadas en dicho documento en las Concejalías que gestionaba Levantemos?

-Marín: Yo echo de menos el Plan de Empleo, el fomento de las cooperativas y el tener Europa presente en las subvenciones ya que es ahí donde está el dinero para llevar las cosas adelante.

-Oliva: En Bienestar Social sobre todo hace falta un plan estratégico integral, la reforma interna de los servicios, un departamento de recursos humanos y técnicos para dar respuesta a la emergencia social que existe, así como el listado de viviendas vacías para alquileres sociales para los portuenses que están pasando más dificultades.

-Luque: Por un lado la modernización de la administración. Desde las áreas de Juventud, Deportes y Fiestas por lo menos había trámites que se gestionan de manera arcaica. Hay que liberar de gestión a los técnicos que a veces están tan saturados de tanto trámite administrativo que con las nuevas tecnologías pueden verse reducido a un simple clic de ordenador. Es necesaria una nueva Ordenanza de Feria para facilitar los trámites a los feriantes. Por otro lado, no sé dónde están las subvenciones que desde el área de Deportes se estaban gestionando ni tampoco donde fue a parar la remunicipalización del servicio y de las instalaciones deportivas, que no se han realizado habiendo pasado ya dos concejales por dicha área. Asimismo se echa en falta la transversalidad.

-Botella:Un ejemplo de la falta de esa transversalidad es lo sucedido en la calle Espíritu Santo, donde ni Urbanismo, ni Seguridad, ni Mantenimiento Urbano se han puesto de acuerdo en la ordenación de esa calle. También se ha perdido el contacto con las redes municipalistas en las que hemos descubierto que gracias a diferentes encajes legales se puede llevar a cabo muchas gestiones que a primera vista parecen imposibles. Son distintas las iniciativas que ahora mismo están totalmente paradas.

-Viendo ahora en retrospectiva vuestro cese, ¿os parece una decisión tomada en caliente?

-Cada vez está más claro que no fue una decisión de equipo local sino que fue una decisión de los partidos políticos. En el caso de que las asambleas de cada partido decidieran cesarnos lo respetamos, pero si fue tomada por el equipo de Gobierno solo, fue una decisión mal tomada. Están haciendo más daño a la ciudad en minoría, bloqueando acciones y saturando a los concejales. Desde el minuto uno nosotros queríamos cambiar la ciudad, pero cuando hay falta de concejales y entra la política de partido ese espíritu se pierde.

-¿Siguen defendiendo que podría haberse parado el parking subterráneo de Pozos Dulces?

-Nosotros liderábamos el grueso de las Concejalías que estaban implicadas en la realización de los aparcamientos subterráneos como eran Economía y Fomento. Nos encargamos de leer todos los documentos, mientras que desde el área de Urbanismo no nos consta que se moviera ningún papel. Cuando haces repaso de ese proyecto y ves que se han falseado estudios y machacado cifras para que fuera económicamente viable, o bien replanteas ese estudio o eres cómplice de esas pérdidas no solo de los portuenses sino de los fondos europeos. Cualquiera que haga un repaso de las promesas electorales de los tres partidos verá que en nuestro programa venía detallado la forma de intentar parar dichos aparcamientos que aún no tienen ni el cartel ejecutivo de la obra. Un cartel que se pone en todas las obras y que casualmente en el de Pozos Dulces brilla por su ausencia. Es más, en numerosas ocasiones era a Levantemos a quien se le pedía que le diéramos carpetazo de una vez a los aparcamientos.