Sexo, mujer y liderazgoDeuda ilegítimaUna vía de agua

Mi tesis doctoral sobre liderazgo, sexo y género tuvo varios años de trabajo teórico y dos de agotador análisis estadístico. Al defenderla, el tribunal discutió por qué puse sexo en el título. Lo dejé claro, porque estudiaba el liderazgo de hombres y mujeres (sexo) y lo que ello representaba (género).

El género es lo que supone socialmente ser hombre o mujer. Recuerdo aquella política española que en la ONU dijo que hombres y mujeres son iguales. No somos iguales (sexo), pero debemos tener iguales derechos, obligaciones y consideración (género).

Perspectiva de género: es una aproximación (no ideología) para ver una sociedad bajo un prisma de lo que supone ser hombre y mujer. Suelo citar: "el género es una categorización de las personas a tenor de su sexo que funciona de forma universal, inmediata y perversa" (Eagly). Veo una mujer (u hombre) sé cómo son las mujeres (y hombres) y así sé cómo es esa persona. Esto exige orientaciones sistémicas para estudiar y reducir la desigualdad. Las mujeres estereotipan tanto o más que los hombres: todos asumimos el pensamiento categórico.

Género y lenguaje: la RAE sabe de normas, pero no de neurolinguística. Trump con su "Make America great again", con una palabra (again, otra vez), genera un escenario ideal pasado y actual negativo. Zapatero coge el poder y regala el libro No pienses en un elefante e invita a su autor, G. Lakoff, especialista en metáforas políticas; el PSOE tuvo una brillante campaña de comunicación ("el programa oculto", "la crisis es la excusa" etc.). "El líder" es un término correcto para hombres y mujeres, pero crea un marco mental, líder es igual a hombre, que perpetúa la desigualdad (teorias del Gran Hombre). Inventamos "lideresa" , pero el término correcto es caudillo o caudillaje, que rechazamos, pero que refleja el mismo concepto (en Febrero, el New York Times hizo un artículo sobre Trump y caudillaje). El lenguaje importa, y mucho.

Liderazgo y género: mis alumnas me dicen que quieren hablar de liderazgo femenino y yo les pregunto si se refieren al liderazgo de la mujer; es diferente. Se dice que la gestión "femenina" (inclusiva, relacional, motivacional) es más efectiva que la masculina (asertiva, directa, centrada en la tarea); no es concluyente, pero defendible; según eso, podríamos decir que las mujeres son mejores para el liderazgo. Pero la "ventaja de las mujeres para el liderazgo" (Eagly) es incongruente con los datos de acceso a puestos de liderazgo. La realidad es que el "liderazgo" se asocia a organizar, mandar, controlar (aunque se venda que es motivar, apoyar, etc.).

Liderazgo y sexo: hombres y mujeres ejerciendo el liderazgo. Mis estudios, y muchos otros indican que directivos y directivas son muy parecidos (y muy diferentes a la poblacion general de hombres y mujeres). Estudié 2.450 directivos y directivas españolas y ellas eran menos diversas que ellos (coincidian con el tipo de personalidad directiva con mayor frecuencia que los hombres). Pero asumimos que si las mujeres son más empáticas y afectivas que los hombres, todas (incluidas las directivas) lo son. El proceso de categorización por sexo es complejo.

Mujer, poder y empoderamiento:Estudios y datos demuestran que lo que diferencia a las mujeres (y a los hombres) en el poder no es su sexo, sino el poder. Empezamos a tener datos que indican que la mujer en el poder no empodera a las mujeres, no contribuyen a su desarrollo. Tambien encontramos datos significativos de mujeres que tienen problemas dirigiendo a mujeres. Como en todo, en el sexo (hombre-mujer) hay una amplia variedad de formas de ser y comportarse; tenemos que ver en cada situacion el factor más relevante (y no ver solo el sexo).

Hay mucha desigualdad, es injusta y limita la competitividad de organizaciones y países. Sería mejor que las organizaciones políticas y empresariales fuesen más femeninas y con ello facilitasen el acceso de la mujeres al liderazgo, pero creo que no lo son y no lo serán a corto plazo. Mientras no lo sean, hay que defender medidas de avance de la mujer (cuotas, desarrollo, medición por sexos, etc.) y de género (objetivos de bajas paternales, conciliación, flexibilidad horaria) sabiendo que las mujeres en el poder no necesariamente mejoran el poder de las mujeres.

No hay respuestas simples para problemas complejos. Esto del sexo y del género es complejo; el hacerlo simple, nos arregla la vida; el hacerlo complejo, nos la complica. Pero al hacerlo puede que podamos hacer un mundo mejor para mujeres y hombres.

A LA deuda se la puede llamar de todo sin que se enfade. Ya está acostumbrada. Por eso, no creo que se haya molestado con lo que se dijo en el acto de presentación en Cádiz de la "Red municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes" y que llevó a cabo el teniente de alcalde del Ayuntamiento, Sr. Navarro. Explicó que esta red "es una muestra del municipalismo rebelde y desobediente que ha irrumpido, en las pasadas elecciones municipales, para quedarse". Con esta explicación no necesito aclararles que son los políticos de Podemos los que promueven la red y pretenden que se reconozca la ilegitimidad de la deuda, evidenciándola a través de auditorías ciudadanas. La red municipalista también esta "en pie de guerra", según la expresión usada por la vicealcalde de Oviedo (debe tratarse de una cargo nuevo) contra el PP, Montoro y la estabilidad financiera. Este acto de Cádiz, no es el primero que se celebra con este contenido, porque el alcalde, José María González en diciembre de 2015 trajo a Cádiz a Erik Toussand, portavoz de la red internacional del comité para la anulación de la deuda del Tercer Mundo y en su día, comenté lo poco oportuno que había sido, cuando el Ayuntamiento estaba gestionando un préstamo con los bancos de la plaza. Porque ya suponen ustedes que llamar a la deuda ilegitima, odiosa, execrable, injusta o insoportable es una excusa de los malos pagadores, solo que trufada del aroma del Derecho Internacional que articula esta doctrina para casos -que los hay- de deudas contraídas a espaldas de los ciudadanos y que se destina a actividades que no son beneficiosas para ellos. Como pagar no le gusta a nadie, aunque se deba, lo de la deuda ilegítima, que presenta como novedosa teoría revolucionaria los de Podemos, viene ya del tiempo de los faraones. Deuda ilegal no es lo mismo que la deuda odiosa. Deuda ilegal solo la pueden declarar los tribunales y un buen ejemplo de ella es la originada por las clausulas suelo en las hipotecas.

El concejal Navarro, que se ocupa según creo de la Hacienda municipal, debe tener mucho cuidado con esas alegrías -que a todos gustan- de no pagar una deuda alegando que es ilegal. La ilegalidad de una deuda, en un estado de derecho, como es el nuestro, no puede ser declarada más que por los tribunales y en ningún caso por el deudor. Al señor Navarro le parece mal cómo se ha gestionado el dinero público en los últimos 20 años. A otros, les parecerá igual de mal, o peor, cómo se gestiona ahora. Pero esto es lo que hay y lo cambian los votos en las elecciones.

LAS presuntas amenazas de dirigentes de Podemos y el acoso en twitter a redactores que informan sobre este partido han abierto una polémica sobre la libertad de expresión. Un comunicado de dureza inusual de la Asociación de la Prensa de Madrid ha condenado estas presiones. Pablo Iglesias, con cara de Peter Pan, ha dicho que si eso fuera cierto sería un delito y ha concluido que los perjudicados deberían ir al juzgado.

En defensa de Podemos, hay quien recuerda que los periodistas reciben presiones de todos los partidos y la APM no las ha condenado. No es cierto: en los últimos tiempos ha denunciado la manipulación en RTVE, reprobado a Cebrián por su campaña contra varios medios y criticado al PP por sus quejas del trato informativo a Rita Barberá. La brigada tuitera morada ha contraatacado embistiendo contra la presidenta de la Asociación, Victoria Prego. Ella no revela nombres ni pruebas para proteger a quienes pidieron amparo a su asociación.

Es un hecho que políticos de todo signo presionan e incluso amenazan a los periodistas. En esta materia, como en tantas otras, Podemos ya no se diferencia de los demás. Y también es cierto que otras muchas profesiones y oficios sufren presiones a diario: médicos de familia para que receten menos y así reducir el gasto farmacéutico; jueces o fiscales, en asuntos que afectan a poderosos empresarios o políticos, y hasta entrenadores o árbitros de fútbol. La vida misma.

Iglesias se queja de que su partido es víctima de un cerco mediático. Tiene mala memoria. Se olvida que él es un producto de determinadas televisiones y también que esconde su lado de capitán Garfio. En este sentido, tuvo una actuación memorable en la Facultad de Filosofía de la Complutense hace un año. Está en YouTube. Dijo que estaba emocionado de que los lectores de Platón allí congregados quisiesen hacerse un selfie con él. Citó por su nombre y apellido y señaló ¡seis veces! a un periodista de El Mundo, para ridiculizarlo y mofarse de él. Se regocijó de que los periodistas presentes tuviesen miedo. Y cuando una redactora le reprochó su actitud, afirmó muy campanudo que aquello no era una rueda de prensa, que aquello era "la universidad". Así consiguió una fácil ovación de sus seguidores, que abuchearon a los periodistas mientras abandonaban la sala.

Esto no lo ha hecho nadie antes en España. Ni siquiera el volcánico Fraga de la campaña de 1977. Quizá sólo Jesús Gil. Por ahí fuera, es el estilo de Trump, Le Pen, Maduro y gente así. La APM ha abierto una vía de agua: tendrá mucho trabajo en el futuro.