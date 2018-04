Ante la reunión entre Rajoy y Susana Díaz

El presidente Mariano Rajoy recibe mañana en La Moncloa a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para tratar sobre el nuevo modelo de la financiación de las comunidades autónomas. Aunque el encuentro ha generado cierta expectación, se impone enmarcar las circunstancias para tratar de fijar unos objetivos que sean reales. En primer lugar, el Gobierno central tiene el proyecto de Presupuestos de 2018 paralizado en el Congreso y sin un aliado viable para aprobarlos. Y segundo: una de las tres comunidades más importantes, Cataluña, carece de Gobierno y es posible que en esta región deban repetirse las elecciones. El nuevo modelo de financiación será fruto de una negociación entre el Gobierno y todas las automomías, en forma de una ley que después debe ser aprobado por una mayoría del Congreso. Por tanto, el momento para comenzar una negociación no es, objetivamente, el más propicio, si bien es cierto que Rajoy y el ministro Montoro lo han venido retrasando de un modo gratuito. El modelo actual está caduco, y su funcionamiento perjudica de modo especial a Andalucía, pero también al conjunto de las comunidades porque han venido soportando el peso de la reducción del déficit del Estado junto a los municipios. Paradójicamente, España ha cerrado con un 3,1% de déficit, porque el Gobierno central y la Seguridad Social no han cumplido. Susana Díaz se debería llevar de La Moncloa el planteamiento sincero del presidente del Gobierno. Sería bueno, aunque al final no se cerrase en esta legislatura, que el Gobierno presentase en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el nuevo modelo. Es que no se conoce. Ya se han reunido dos tandas de expertos en diferentes mesas para aportar ideas, no hacen falta más foros de este tipo; es el ministro Montoro quien debe mover ficha y llevar el documento al CPFF y al Congreso. Esto sí es un objetivo realista, porque en estos momentos no se sabe qué hará el Gobierno con esta legislatura si no hay Presupuestos de 2018. Cabe, incluso, el adelanto electoral. Por lo que corresponde a Susana Díaz, la presidenta lleva al presidente un buen documento salido del Parlamento andaluz, una propuesta de reparto de fondos que es muy equitativa, que prima el criterio de población por encima de otros factores y que extiende a todas las competencias este modelo. Es un sistema que piensa en las necesidades de los ciudadanos y no en los supuestos privilegios de unos territorios. Casi todos los partidos andaluces, incluido el PP, y la mayor parte de las asociaciones económicas y sociales han apoyado este modelo. También es bueno que Rajoy lo conozca y asuma el sentido de justicia que lleva dentro.