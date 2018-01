El reconocimiento de un rey a otro

El discurso del rey Juan Carlos en la celebración de la Pascua Militar de hace cuatro años marcó el prólogo de su abdicación; transcurrido ya un tiempo prudencial, se debe decir que el relevo ha sido satisfactorio, tanto por el acierto con el que ha actuado Felipe VI como por la discreción de su padre en un escenario inédito e imprevisible por naturaleza. Felipe VI quiso que su mensaje de ayer en la Pascua Militar fuese de agradecimiento al Rey emérito, del que dijo que se había distinguido por años de servicio leal a España. Es la primera vez que ambos asisten juntos a este acto desde la abdicación. Se dirigió a él como nuestro "antiguo capitán general" en una ceremonia donde le felicitó por su 80 cumpleaños y adelantó el próximo de su madre, la reina Sofía. A diferencia de sus dos últimos discursos, Felipe VI no hizo mención a la crisis institucional en Cataluña. Dejó eso para la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien subrayó el compromiso sin fisuras de las fuerzas armadas con la unidad de España. Si alguien ha sabido marcar de modo contundente la deslealtad de las anteriores autoridades de la Generalitat fue el Rey, quien no dejó dudas en su discurso de octubre sobre la firmeza con la que las autoridades del Estado iban a responder al intento de secesión. Felipe VI ha querido que el inicio de 2018 sea el comienzo de un año en el que se prestará un especial homenaje a la Constitución del 78 y a Juan Carlos I, figura esencial del gran pacto de convivencia que ha supuesto esta Carta Magna. Como figura política, el Rey emérito ha escrito uno de los mejores capítulos, si no el más brillante, de la Historia de España, por cuanto cerró un enfrentamiento que de un modo u otro no se resolvió durante los dos últimos siglos. Y es, precisamente, en estos tiempos convulsos para la vida nacional cuando más hay que defender la Constitución como norma de convivencia, pero también como hoja de ruta para resolver los conflictos.