El chalé es una batalla de Podemos

La polémica generada por el chalé que se han comprado en la Sierra rica de Madrid la pareja formada por Pablo Iglesias e Irene Montero, que además son los líderes de uno de los cuatro grandes partidos de España, no es, evidentemente, uno de los grandes problemas del país. La mayoría de los españoles siguen con cierta sorna este pequeño Sálvame y no se puede criticar a los medios por informar de algo que interesa a la población. Porque si esto no es un problema para el país, sí lo es para Podemos. Y gordo. Máxime cuando Iglesias y Montero han trasladado a las bases de su formación la responsabilidad de dar carta blanca a una operación con la que sus inscritos no comulgarían si se tratara de cualquier otro político. El alcalde de Cádiz no ha podido callar, y el mismo día que se conoció la noticia recordó que Podemos nació para defender a lo que ellos llaman 'la gente' -como si la gente a la que no defienden no sea gente- y, por tanto deben de vivir como 'la gente'. Si entendemos 'la gente', al menos, como la media nacional, la hipoteca suscrita por los líderes morados es cinco veces más alta. Por tanto, el razonamiento de José María González, que no mencionaba ni a Iglesias ni a González, era imbatible.

Pero resulta que a los futuros vecinos de Galapagar les ha salido un paladín, Juan Carlos Monedero, fundador de la formación morada y hoy sin cargo, porque no se aclaró con sus cuentas de Hacienda. Los argumentos de Monedero han sido en todo momento extraños, jamás entrando en el fondo de la cuestión y siempre señalando a los medios que atosigan a los líderes. Pero, además, como gurú fundador, quiso llamar al orden a los "revoltosos" de la rama Anticapitalista de la formación, como si fueran unos chiquillos que no entienden de las cosas importantes y ya, de paso, darle un coscorrón al alcalde de Cádiz, incluso recordándole la Medalla a la Patrona, algo que, por cierto, respaldó Iglesias.

La contestación que hoy en estas páginas da el alcalde de Cádiz es para quitarse el sombrero porque pone negro sobre blanco las contradicciones del que se considera depositario de las esencias de Podemos. No es que el lugar en el que vive el alcalde de Cádiz sea un hecho, ni mucho menos, trascendente para la ciudad, que nuestros problemas son otros, pero una vez más sí es trascendente, y mucho, para Podemos. José María González ha demostrado coherencia frente a los balones fuera de la 'corte' de Iglesias. Eso se agradece. Y lejos de atacarle, quizá Monedero tendría mucho que aprender de él y no tomarse Cádiz como el lugar folclórico que vendía en un vídeo sin gracia alguna para anunciar la Universidad en la que Podemos quería darnos lecciones a todos.