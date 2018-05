El camino para derrotar al narcotráfico

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, fue el jueves tajante al afirmar que "no hay lugar para cárteles de narcos ni para la impunidad; irán cayendo y perdiendo la batalla uno a uno antes de lo que se imaginan", en referencia a los clanes de la droga del Campo de Gibraltar. En un discurso que intentaba salir al paso de las informaciones que apuntan a una mejor organización y rendimiento de los narcotraficantes en la zona, Sanz, ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quiso resaltar la labor realizada por las Fuerzas de Seguridad del Estado en esta comarca andaluza, de las que destacó su "profesionalidad y humanidad.

Este periódico no pone en duda el buen hacer de Policía, Guardia Civil y Agencia Tributaria en la lucha contra el narcotráfico, pero también somos muy conscientes de las enormes dificultades de enfrentarse a un enemigo con importantes medios económicos y materiales y con capacidad de infiltración en una sociedad que sufre especialmente el paro y la precariedad económica. La reciente desaparición de ETA nos demuestra que para un Estado de Derecho no hay enemigo invencible si se sigue la fórmula empleada en la lucha contra el terrorismo abertzale: acción policial y judicial complementada con amplios consensos políticos y sociales. Es quizás en esta segunda pata, en la cuestión política y social, donde queda más trabajo que realizar en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Por lo pronto, hay que tomar la iniciativa para reducir lo máximo posible los caladeros donde el narco recluta a sus trabajadores. No sólo es una cuestión de generación de empleo digno y estable, que también, sino de realizar programas sociales y pedagógicos que ayuden a concienciar a la población más vulnerable de lo nocivo que es para ellos, sus familias y su tierra la sumisión a unas mafias delictivas cuyo único objetivo es el enriquecimiento desmesurado e ilícito. Hay que hacer hincapié en los muchos problemas que genera un narcotráfico, que reducen notablemente las posibilidades de desarrollo económico y social de una tierra con indudables virtudes como es el Campo de Gibraltar (deterioro de la salud y la moral pública, pérdida de inversiones exteriores, degradación de las relaciones vecinales, aumento de la marginalidad y un largo etcétera). En este empeño hay que implicar a todo el entramado social de la comarca. El aislamiento y descrédito del narco es fundamental para su derrota.