Venezuela no es una responsabilidad compartida

El nuevo PSOE de Pedro Sánchez desconcierta, bien porque cada portavoz expresa sus criterios personales tal cual les place, casi sin meditación, bien porque se trata, en efecto, de algo que está naciendo y, por tanto, trasmutando. Su primera gran idea ha sido la nación de naciones, rematada ahora por un líder madrileño que da por supuesto que, en esa España plurinacional, Madrid también sería una nación. No es necesario consumir tinta en el comentario desaprobatorio. El portavoz oficial de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, sorprendió ayer con una declaración relativista sobre la situación de Venezuela, de la que extraemos dos de sus conclusiones:que en España se "exagera" el asunto, porque en realidad no interesa tanto a los ciudadanos, como el intento de erosionar a Podemos con ello y, segundo, que no sólo es un problema generado por Nicolás Maduro y su régimen, "sino una responsabilidad colectiva". No se llega a este extremo, según Óscar Puente, así como así. Vayamos por esto último:el partido de Nicolás Maduro perdió las últimas elecciones legislativas, después de años de hegemonía, los venezolanos decidieron de un modo masivo que había que cambiar. No hay por tanto una dejadez por parte de este pueblo ni una ignorancia que le haya llevado a entronizar a tal tipo. La Cámara es mayoritariamente opositora y esa elección debía de haber llevado al presidente a un cambio, a la negociación con la mayoría del país. Pero no, lejos de eso, el régimen ha acosado al Parlamento, con violencia y con la manipulación de las instituciones, y cuando ya no ha podido más, lo ha sustituido por una asamblea constituyente en unas elecciones manipuladas. Es decir, hay un golpe al legislativo por parte de lo que ahora ya es una dictadura. La sociedad venezolana está dando la batalla en la calle casi todos los días, al malestar político se unió el económico, el de un país rabioso porque, siendo rico en recursos, está arruinado, sin servicios básicos y en quiebra. Por tanto, no hay mayor responsabilidad colectiva que el del conflicto; en efecto, existe una fuerte oposición popular a un régimen corrupto en todos los ámbitos. ¿Es esto lo que molesta? Por otra parte, claro que el factor de Podemos es importante, el partido al que ronda el PSOE se formó en este régimen, se ayudaron mutuamente y nunca ha condenado lo que allí ocurre. Sólo evasivas, como la que Puente emplea ahora. Pero Venezuela es un pueblo hispanoamericano, con colonias canarias, andaluzas y vascas muy importantes. Un lástima, señor Puente, que haya optado por la equidistancia.