Teófila acierta al no optar a la Alcaldía

Teófila Martínez desveló ayer su futuro con vistas a las municipales y confirmó que no optará como candidata a la Alcaldía, por primera vez desde que en 1995 se hiciera con el bastón de mando para gobernar la ciudad, con mayoría absoluta, durante cinco legislaturas consecutivas. La decisión final de la ex alcaldesa está ligada al hecho objetivo de que su ciclo en política municipal se cerró después de firmar junto a su equipo una de las páginas más importantes en la historia política del Ayuntamiento. Energías, empuje e iniciativas no le faltan, pero es consciente de que ni la ciudad es la misma que hace ahora 23 años, ni ella tampoco, ni la política se juega sobre el mismo tablero. Por todo ello y al contrario que otros en su mismo lugar, que mancharon un historial impecable, aun con sus sombras, por tratar de mantenerse en el poder a toda costa, Teófila ha preferido dar un paso al lado sin haber conocido la derrota electoral en Cádiz, aunque la última fuese su victoria más amarga. Pudo dejar el Ayuntamiento en 2015, cuando un pacto de izquierdas la envió a la oposición y sirvió en bandeja la Alcaldía a José María González. Pero ni siquiera se lo planteó en serio, porque no quiso faltar a su compromiso con los gaditanos que le otorgaron su confianza.

Aún es pronto para hacer balance de su gestión, pero nadie podrá cuestionar la enorme transformación de la ciudad bajo su mandato, con el soterramiento de la vía férrea y el segundo puente, como símbolos de su gestión. Tampoco se pueden olvidar su empuje por la recuperación de barrios como Santa María y El Pópulo, la mejora de la trama urbana y la eliminación de la infravivienda del casco histórico, en colaboración de la Junta, así como la recuperación de los terrenos ociosos de los astilleros, entre otros muchos hitos, como la celebración del Bicentenario de 1812, que se vio coronada con la cumbre de Jefes de Estado. Con su decisión final, acierta Teófila y también el PP, ya que sólo puede recuperar la confianza de los gaditanos desde la profunda y necesaria renovación.