Susana Díaz se presentará para liderar el psoe

Tal como había anunciado este periódico, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, confirmó ayer que se presentará a las elecciones primarias del PSOE y lo hará en un acto que tendrá lugar en Madrid el 26 de marzo. Los socialistas deben solventar de este modo, con unas elecciones internas y con la confluencia de, al menos, tres candidatos, la quiebra que se produjo en la organización como consecuencia del empeño de su ex secretario general Pedro Sánchez de llevar a España a cuantas elecciones fuesen posibles para mantenerse en el cargo. El modo en que Sánchez salió de la dirección avergonzó a todos los militantes -no es el momento de señalar ahora culpables-, pero su empecinamiento había llevado a su formación a una calle sin salida. Susana Díaz tiene la legitimidad para presentarse a estas elecciones, es la presidenta autonómica del PSOE que más éxito ha tenido en el campo electoral, cuenta con la experiencia de su paso por las instituciones y lleva como ejemplo de alianza un pacto con Ciudadanos que está resultando satisfactorio para Andalucía y para los dos partidos implicados. Su proyecto de PSOE es más realista que el de Sánchez, propone la recuperación de este partido como uno de los dos grandes del país, centrado, alejado de los radicalismos y con una clara vocación de formación progresista y de izquierda. La propuesta de Pedro Sánchez salta a la vista: llevaría a su partido al mismo punto donde estaba las semanas previas al Comité Federal de octubre. Patxi López, el tercero en liza, también representa un modelo templado, más favorable a reconstruir los puentes dentro del partido. Si Susana Díaz fuese elegida por sus militantes, habrá que abordar el relevo en la Presidencia de la Junta. La presidenta podrá compatibilizar durante un tiempo su puesto en el Gobierno andaluz y en la Secretaría General del PSOE, pero durante un intervalo concreto. Díaz ya no volvería a ser la candidata del PSOE andaluz en las próximas elecciones autonómicas, de tal modo que este partido deberá elegir a un sucesor. El relevo no debe hacerse con prisas, Díaz estará un tiempo al frente de la Junta y, mientras tanto, su partido tendrá que negociar con Ciudadanos la nueva investidura. En Andalucía hay Presupuestos y hay estabilidad, y debe seguir siendo así: la alianza entre socialistas y naranjas se debe mantener, y de ahí podrá salir un sucesor que lleve a la comunidad a unas elecciones autonómicas que, en principio, deben convocarse cuando toquen. No hay razones suficientes para acabar con la legislatura.