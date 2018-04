Respuesta legítima y proporcionada

La madrugada de ayer, fuerzas de EEUU, Reino Unido y Francia lanzaron una acción militar sobre Siria consistente en bombardear objetivos limitados y seleccionados como represalia al régimen de Bashar al Asad por un presunto ataque con armas químicas contra población civil del que culpan al Gobierno sirio. Sin la participación formal de la OTAN ni un acuerdo de Naciones Unidas, los tres países aliados decidieron actuar contra el régimen sirio al considerar intolerable el uso de armamento químico, con lo que también desafiaban a la Rusia de Vladimir Putin, principal aliado de Al Asad. Se cumplía así la amenaza que desde las primeras horas posteriores al ataque químico por parte del presidente Donald Trump, que ha contado con el respaldo militar de Theresa May y Emmanuel Macron, líderes de los gobiernos británico y francés, respectivamente, pero también político de otras muchas naciones, entre ellas España. Suscribimos las palabras del presidente del Gobierno, respecto a que la respuesta ha sido "legítima y proporcionada" a la gravedad de un delito contra la humanidad como es el uso de armas químicas. El rechazo que cosechó en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución de condena al bombardeo promovida por Rusia da idea también del aval internacional que concita la acción bélica, en la que la principal base estadounidense en España, la ubicada en Rota, participó mediante el uso del destructor USS Donald Cook, además de que también intervinieron aviones con base en Zaragoza. Como defendimos sólo horas antes de producirse, este ataque es doloroso aunque seguramente necesario, pese a que eleve la tensión política y militar entre las grandes potencias y sus aliados. Demasiada inacción internacional ha llevado al drama que vive Siria en los últimos años. Deseamos que no se produzca una escalada bélica como reacción al ataque de anteanoche y que no se cumpla la amenaza rusa de una guerra con EEUU, que debe evitar la sobreactuación de Trump en la última semana.