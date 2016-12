Llegó la hora de la verdad

Las últimas críticas de la oposición contra Podemos en Cádiz, acentuadas tras la dimisión del concejal Manuel González Bauza, han llevado al alcalde, José María González, a retar a los distintos grupos a que presenten una moción de censura en lugar de amenazar constantemente la estabilidad de la Corporación a la vez que torpedean su gestión. Es la reacción más natural de un regidor en minoría que en año y medio apenas ha logrado trasladar alguna de sus grandes promesas a la realidad. El PP apela a la incapacidad del actual equipo de gobierno para llevar las riendas de la ciudad. Y le siguen el PSOE y Ciudadanos cuando advierten de que "es el momento de sacar al Ayuntamiento de esta parálisis" porque "las cosas no se están haciendo bien". Si en su ánimo está algo más que tumbar todas las propuestas de Podemos y tienen un proyecto y una candidatura de consenso para sacar a Cádiz de la delicada situación por la que atraviesa -algo harto improbable- lo más honesto sería dar un paso al frente y actuar.

Pero si los grupos de la oposición, a la hora de la verdad y tras tantos amagos, no tienen intención de remar en la misma dirección aparcando sus intereses, lo más sensato es que dejen gobernar a Podemos, salvo que se hayan conjurado para otorgar al equipo de gobierno el papel de víctima, haciendo ver no tanto que son inoperantes en la gestión como que no les dejan gobernar. Como se ha demostrado con la salida de Bauza -que ya fue degradado cuando le apartaron de Personal- Podemos no necesita ayuda para meterse en callejones sin salida. Cualquier concejal con un mínimo de preparación habría salido airoso de las acusaciones vertidas contra el ex edil de Medio Ambiente a las primeras de cambio, pero lejos de disipar las dudas, Podemos se dedicó a alimentarlas con su silencio. En cualquier caso, su renuncia supondrá un balón de oxígeno para el alcalde porque cualquiera que le sustituya lo hará mejor. De hecho, con sus desafortunadas palabras en el pleno -"puede que le dieran el trabajo por ser mi hijo"- el responsable de la limpieza demostró que le venía grande el cargo.

Si la oposición se empeña en acorralar a un gobierno en minoría, será difícil comprobar para la ciudadanía si esta máxima se queda en Bauza o es aplicable a otros dirigentes de Podemos. Por ahora, estos ya reconocen abiertamente que la ciudad no va por el camino que les gustaría y que desde el Ayuntamiento poco se puede hacer para variar el rumbo de los acontecimientos. Las competencias municipales son limitadas, pero de ahí a decir que un gobierno local no puede influir en las políticas de vivienda, movilidad o la misma limpieza viaria es como admitir que, efectivamente, no estaban preparados para alcanzar el poder.