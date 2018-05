Las Instituciones, al servicio de los partidos

En una democracia, son los partidos políticos los que tienen que estar al servicio de las instituciones públicas y no al revés. Sin embargo, en España, en general, y en Andalucía, en particular, nos encontramos muchas veces con ejemplos que nos indican que los partidos utilizan a las instituciones como lugares en los que emplear a sus fieles colaboradores; es decir, como agencias de colocación con las que dar un sueldo a sus militantes más leales y útiles. Esta práctica, una de las muchas variantes que adopta el clientelismo y que hunde sus raíces en una cultura política que remontan algunos a tiempos remotos, no es ajena a ninguna de las formaciones con alguna cuota de poder en Andalucía. Un buen ejemplo es la noticia publicada por este periódico de que el abogado del PP-A en el caso de los ERE, Luis García Navarro, es también, por designación de la fuerza de centroderecha, secretario adjunto del consejo de administración de Canal Sur, un cargo que supuestamente exige una dedicación "exclusiva y absoluta", sin posibilidad de realizar otras labores remuneradas en los ámbitos públicos o privados, y por el que este letrado cobra 65.653 euros brutos anuales. Sin embargo, García Navarro ha representado a los populares en varios juicios de corrupción contra el PSOE, algo que, independientemente de lo que finalmente haya decidido o vaya a decidir la Justicia, forma parte de la estrategia política del PP andaluz en los últimos tiempos. Todo indica que es más que probable que dichos trabajos en causas de una gran complejidad y duración temporal se han realizado de forma irregular. Por tanto, hace bien Canal Sur en abrir un expediente informativo a este letrado y sólo queda pedir que dicha investigación se haga con la máxima celeridad. Otra pregunta es por qué justo ahora se decide tomar carta en el asunto, cuando eran notorias y conocidas las labores realizadas por García Navarro. ¿Hay que esperar siempre a que los medios de comunicación denuncien estas situaciones para que las instituciones decidan intervenir en el asunto? Parece que sí.

Por otra parte, no deja de ser llamativa la situación del consejo de administración de Canal Sur, cuyos cargos llevan dos legislaturas sin ser renovados debido al bloqueo ejercido tanto por el PSOE como por el PP, ignorando y despreciando la irrupción de nuevos partidos votados por los ciudadanos como son Ciudadanos y Podemos. Es hora de que, de una vez por toda, se inicie la renovación de este órgano para que se ajuste a la voluntad popular.