Un Gran Premio para seguir creciendo

El circuito de Jerez y todo su entorno han vivido este fin de semana uno de los grandes premios más exitosos que se recuerdan en todos los sentidos. Y a pesar de una mayor afluencia de público (68.000 personas sólo el día de ayer, 10.000 más que el año pasado según las cifras oficiales), no ha habido que lamentar más accidentes ni problemas de tráfico derivados de esa masiva asistencia a las instalaciones. El plan coordinado entre las diferentes administraciones y cuerpos de seguridad ha vuelto a funcionar, dando respuesta a ese incremento de visitantes. Ha sido un Gran Premio de España que de nuevo ha puesto de manifiesto el atractivo de Jerez para los aficionados al motociclismo más de treinta años después de la creación de su circuito. La gran beneficiada de todo ello ha sido, sin duda, la provincia de Cádiz, pues en diferentes localidades se ha colgado el cartel de completo incluso días antes de las pruebas en el circuito. Las cifras que maneja la hostelería son muy parecidas a aquellos años en los que la invasión motera suponía una importantísima inyección económica para muchos negocios, que ayudaba a mantener el tipo en momentos más difíciles. Este año, con el buen tiempo como aliado, se han visto imágenes que se habían perdido, con terrazas llenas desde el miércoles o el jueves en Jerez o El Puerto. La capital, por su parte, debe subirse al carro en el futuro con iniciativas como las de este año. También se nota una cierta mejoría en el entorno económico general que acompaña a una mayor afluencia y un mayor consumo. Parece que se ha aprendido la lección y se ha encontrado un punto intermedio entre la permisividad que no aleje a los visitantes y la seguridad que debe imperar por encima de todo. Hay que seguir en esta línea y, sobre todo, trabajar para que el circuito de Jerez sea protagonista de alto nivel durante todo el año. El próximo octubre será una fecha clave para comprobarlo. Ese mes se disputarán en el trazado jerezano dos pruebas internacionales que moverán a miles de aficionados. Del 6 al 8 de octubre, el campeonato de GP2 (ahora FIA Fórmula 2), categoría considerada antesala de la F-1, y del 20 al 22 de octubre el Mundial de Superbikes. Son dos buenas oportunidades de seguir aprovechando una infraestructura deportiva como el circuito para generar riqueza y empleo en la provincia. Con el trabajo serio de los profesionales y la labor conjunta de las diferentes administraciones es posible alcanzar ese objetivo. Si huímos de debates estériles y demagógicos, así como de disputas políticas que no conducen a nada, el circuito de Jerez, que es una herramienta pública para generar deporte, diversión y prosperidad, podrá alcanzar pronto las cotas que se merece.