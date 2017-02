Congreso del PP: euforia sin apenas autocrítica

La primera sentencia de la trama Gürtel de Valencia ha saltado a los titulares justo el día que, en Madrid, el Partido Popular iniciaba su 18º Congreso Nacional. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana ha considerado culpables a 11 de los 13 enjuiciados por malversación de caudales, tráfico de influencias, cohecho, falsedad y asociación ilícita, entre ellos a la ex consejera de Turismo del PP, Milagrosa Martínez, que ha sido condenada a nueve años de prisión. Por su parte, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes (que ya forman parte de la historia más triste de la picaresca española) han sido condenados a 13 años . Además, un día antes, el pasado jueves, todos los empresarios acusados de financiar ilegalmente al PP Valenciano durante la época de Francisco Camps (uno de los grandes apoyos de Rajoy en su momento) reconocieron que abonaron irregularmente a la empresa que organizaba los actos electorales de la formación de centroderecha, Orange Market.

Sin embargo, la actitud demostrada ayer por los líderes del PP estuvo mucho más cerca de la euforia y la autocomplacencia que de la autocrítica deseable después de conocer las últimas noticias sobre la trama Gürtel, caso que seguirá dando titulares en los próximos tiempos. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, se limitó a decir algunos lugares comunes: "Respeto a la actuación de la Justicia" y "quien la hace la paga". Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en su discurso de ayer durante la inauguración del congreso, apenas reconoció falta de reflejos del partido. "En alguna ocasión no fuimos lo ágiles que la sociedad demandaba. Otros nunca han sido ágiles", señaló.

El PP sabe que, en la actualidad, los españoles lo conciben como el único partido cohesionado capaz de asegurar la estabilidad de España. Con un PSOE en plena guerra interna, los nacionalistas catalanes en franca rebeldía, Podemos apostando por fórmulas antisistema y Ciudadanos con apenas músculo electoral, está claro que la formación de centroderecha es hoy la opción preferida por unas clases medias que intentan huir de toda inestabilidad. Sin embargo, esto no es motivo para que el PP no realice una profunda autocrítica sobre el problema de la corrupción, más en días como estos. ¿Que otros partidos también tienen muchas responsabilidades en esta lacra de la corrupción? Evidentemente, pero eso no le quita ni un ápice de su responsabilidad al PP.