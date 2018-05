El Campo de Gibraltar clama no a la droga

La Plaza Alta de Algeciras acogió ayer una multitudinaria concentración de protesta que sirvió para tomar el pulso al sentimiento de miles de ciudadanos que juntos gritaron no a la droga y dieron su respaldo a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como bien apuntó José Chamizo en el manifiesto al que dio lectura, durante mucho tiempo se ha dado la espalda a un problema que ni mucho menos estaba controlado o resuelto, más bien al contrario. Los clanes de la droga son hoy mucho más fuertes y cuentan con más medios que nunca, hasta el punto de haber logrado crear en algunas barriadas de la comarca una dependencia social y económica de ellos, un estado de narcobienestar que ha ocupado en gran medida el lugar que corresponde a las administraciones públicas. A la supresión del Comisionado Andaluz para las Drogas se unieron los recortes en los programas de prevención y tratamientos contra las adicciones, así como una drástica y contraproducente reducción de los policías y guardias civiles, derivada de la aplicación de la tasa de reposición cero en el funcionariado. ¿Qué cabe hacer? Antes de hablar de campañas de imagen, el Campo de Gibraltar necesita con carácter prioritario un plan de choque inmediato en materia de seguridad que ponga contras las cuerdas a las mafias de la droga, con más agentes y más medios materiales. Solo así se podrá empezar a poner freno a un problema que rebasa de largo los límites de la comarca, la cual no es ni origen ni causante del problema, sino la primera damnificada. Es obvio que si los clanes del hachís, al igual que las mafias que trafican con las personas que intentan cruzar el Estrecho, están aquí asentadas es por la cercanía geográfica a Marruecos y por las facilidades que han encontrado hasta ahora para operar con el resto de España y Europa. Ante problemas globales solo caben soluciones que comprendan al conjunto de las instituciones y, en ese sentido, los gobiernos andaluz y español deben coordinar sus esfuerzos no solo para actuar cada uno en el ámbito de sus competencias, sino para hacer ver a la UE que territorios periféricos y estratégicos como el Campo de Gibraltar requieren de un tratamiento específico en materia de seguridad, política social, educativa e inversiones para la creación de empleo que favorezcan alternativas vitales para una masa de población que, hoy por hoy, se topa en la puerta de su casa la tentación del narco.