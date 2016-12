Cádiz ha de reaccionar

La evolución del padrón de habitantes en la provincia ha confirmado que Algeciras ha superado por primera vez a Cádiz en número de habitantes, quedando la capital, con 118.919 empadronados, muy lejos de los datos que registraba hace medio siglo. El empuje de la comarca del Campo de Gibraltar es directamente proporcional a la caída libre de la Trimilenaria. Algeciras ha ganado 8.000 habitantes en una década y en poco más de 20 años, Cádiz ha perdido alrededor de 36.000 vecinos, más o menos la población de Rota. Y esta sangría con tintes históricos continuará sin remedio si sus dirigentes no dejan de tirarse los trastos a la cabeza. Es obvio que un término urbano con poco más de 13 kilómetros cuadrados no ayuda a desarrollar una política de vivienda atractiva a los ojos del consumidor. De hecho, son muchos los jóvenes que se marchan a vivir a otras poblaciones de la Bahía que cuentan con alquileres baratos y viviendas a precio de ganga si se comparan con los de Cádiz. Esta realidad se constató hace varios lustros y se agudizó con el boom inmobiliario, a finales de los 90. Pero dicho esto, toca recordar que la vivienda nunca fue barata en la capita, tampoco cuando hace medio siglo apuntaba a los 160.000 habitantes. Claro que entonces había trabajo, la razón principal para tratar de entender este fenómeno. Es urgente adoptar decisiones que inviertan esta perversa tendencia si no se quiere relegar a Cádiz a un segundo plano a medio plazo.

Pero las distintas administraciones y formaciones políticas se han limitado a hacer lo único que parece que se les da bien: reprocharse la marcha de habitantes al incidir en las competencias y los recursos que manejan unas y otras. Con ello no hacen más que confirmar la sospecha cada vez más extendida de que tanto unos como otros, en lugar de proporcionar las soluciones, se dedican a acrecentar los problemas, por lo que si nada cambia pronto, la gente se seguirá marchando ante la falta de empleo y formación y la escasa oferta de viviendas. Lo más grave es que la pérdida de población entre los jóvenes, la que ha de garantizar la buena salud y el dinamismo de la capital en el futuro, es muy preocupante, por no recordar que ciudades como La Isla y Chiclana cuentan con más niños y niñas que la capital con menos de 5 años.

Las administraciones no tienen un minuto que perder para examinar el entorno y configurar un plan de choque que encauce el futuro. Y para cambiar esta tendencia bajista no cabe otra que aglutinar a todos los agentes sociales y económicos que pueden ayudar a reaccionar en la buena dirección aparcando las guerras a ninguna parte. Que el Ayuntamiento y la Junta se señalen con el dedo sólo sirve para certificar el rotundo fracaso de sus dirigentes.