Lo que me voy a perder

Veinte pueblos de España que no te puedes perder. 50 libros esenciales que deberías leer. 15 series que tienes que ver esta primavera. Los 30 mejores bares de tapas de Andalucía. Los listados me angustian. No voy a poder disfrutar de todo lo que me plantean cada semana en distintos medios de comunicación. Será imposible a menos que viva tres vidas. Y busco con esperanza una noticia que bien pudiera titularse 'Cómo hacer que las 24 horas del día se conviertan en 48'. El tiempo pasa. Se me echa encima, arggggg. Y me voy a perder tantas cosas... "Pero vas a disfrutar otras muchas, no hagas caso al demonio, que es un derrotista", me dice el angelito en mi hombro derecho. Venga, va. Degustaré lo que buenamente me llegue. Será un hedonismo selectivo, no me queda otra. Y tampoco tengo dinero para disfrutarlo todo. (El que no se consuela es porque no quiere).